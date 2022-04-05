Врачи сообщили о состоянии отравившихся детей и женщины под Волгоградом

Сегодня, 5 апреля, появилась информация о состоянии отравившихся неизвестным веществом жителей села Мокрая Ольховка Котовского района Волгоградской области. Накануне в местную ЦРБ доставили 76-летнюю пенсионерку, пятилетнего ребенка и 14-летнего подростка. Еще одна девочка в возрасте 4-х лет скончалась.

— Женщину и 5-летнего ребенка планируют перевести из реанимации в общее отделение, — прокомментировали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Состояние подростка врачи оценивают как относительно удовлетворительное.

По не подтвержденной пока информации, частный дом, где проживала семья, обрабатывали пестицидами для травли насекомых.