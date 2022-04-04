Общество

В Волжском сократили число дачных автобусов из-за погоды

Общество 04.04.2022 23:17
04.04.2022 23:17


Сегодня, 4 апреля, стало известно о сокращении количества автобусов на сезонных маршрутах № 41 «37-й микрорайон — СНТ «Взморье» и № 42 «37-й микрорайон — СНТ «Цветущий сад».

— В связи с ухудшением погодных условий с 4 по 6 апреля 2022 года на маршрутах № 41 и № 42 сокращено количество автобусов с двух до одного, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МУП «Волжская автоколонна № 1732». 

Сезонные маршруты функционируют с апреля по октябрь. Изменения скажутся на привычном времени отправления. Смотрите актуальное расписание автобусов № 41 и № 42

Ранее информагентство сообщало о реакции волжан по поводу сокращения популярных маршрутов в городе-спутнике и неожиданном решении властей.  

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