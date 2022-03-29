







Пострадавшая от укусов бойцовского пса жительница Жирновска взыскала через суд компенсацию морального вреда с владелицы животного. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, искусанной женщине хозяйка американского стаффордширского терьера выплатит 30 тысяч рублей. Еще более 4 тысяч взыскано в качестве материального ущерба и оплаты судебных расходов.

В суде установлено, что 25 октября амстафф на улице Ломоносова в Жирновске напал на местную жительницу и укусил ее за левую руку. Из-за рваной раны у пострадавшей было сильное кровотечение. Женщина находилась на стационарном лечении, прошла курс прививок и уколов.

Хозяйка собаки не согласилась с иском. Она пояснила, что пес сорвался с привязи и убежал, но через какое-то время нашелся. Женщина также поставила под сомнение, что это именно ее собака покусала пострадавшую, поскольку в Жирновске есть еще животное такой же породы и окраса. Однако в суде было установлено, что происшествие случилось из-за ненадлежащего содержания ответчиком собаки.

Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Справка. Американский стаффордширский терьер - порода собак, выведенная в США. Эту породу еще называют сокращенно амстафф или стаффордшир.



