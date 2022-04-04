Covid-19

Так же стремителен, как и корь: шестая волна COVID-19 накроет Волгоград уже в мае

Covid-19 04.04.2022 19:22
04.04.2022 19:22



Коронавирус никуда не исчез, а лишь дал всем небольшую передышку, чтобы подготовиться к новой — шестой волне COVID-19. По прогнозам российских вирусологов, начнется она уже в мае. Первый случай чрезвычайно заразного «стелс-омикрона» уже выявлен в Красноярском крае России.
Внештатный пульмонолог Волгоградской области, доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО Вера Цома считает, что сейчас самое благоприятное время, чтобы подготовиться к встрече с опасным врагом.
— Многие ограничения сегодня сняли и население успокоилось, но коронавирус никуда не ушел, к сожалению. Мало того, скоро начнется новая волна заболеваемости из-за «стелс-омикрона», контагиозность которого уже приравнена к кори. Существующие данные показывают, что болезнь может протекать тяжело в 20-30% случаев. Это мы видим в тех странах, где сейчас идет вспышка заболеваемости, — сообщила ИА «Высота 102» Вера Цома.
По ее словам, ежедневно в регионе COVID-19 сейчас заболевают в среднем 220 человек. Заболеваемость идет на спад, но тяжелые случаи течения болезни все еще встречаются. В настоящее время врачи борются за жизни 95 жителей Волгоградской области, которые находятся в реанимации. Это в основном пациенты, имеющие одно или несколько сопутствующих заболеваний. Снижение смертности произошло пропорционально снижению общей заболеваемости и количества пациентов, которым требуется госпитализация.
— Сильнее всего коронавирус бьет по группе риска - пациентам с диабетом, ожирением, онкологией, сердечной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и другими хроническими заболеваниями. Но есть и молодые люди со скрытой поломкой иммунной системы, когда человек даже не подозревает об этом. В данном случае вирус также может привести к тяжелым осложнениям, — рассказывает врач-пульмонолог. — Обезопасить себя можно. Пока идет спад заболеваемости как раз надо вакцинироваться, чтобы подготовиться к новой волне коронавируса. Я уверена, что если бы не вакцинация, то мы вряд ли так легко справились бы с «омикроном». 
Новый штамм, по мнению Веры Цома, более заразный и более опасный по тяжести течения болезни. Заболеть «стелс-омикроном» могут и те, кто ранее переболел другими штаммами коронавируса.
Отметим, что сейчас в России 98% случаев COVID-19 приходится на штамм коронавируса «омикрон». В связи с особенностями этого штамма были отменены многие ограничительные мероприятия. К примеру, в Волгоградской области в силе остался лишь масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. 

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