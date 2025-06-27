Спорт

Три самолета не долетели до Волгограда из-за мер Росавиации

Спорт 27.06.2025 08:44
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27.06.2025 08:44


В аэропорту Волгограда на утро 27 июня массово задерживаются авиарейсы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, до Волгограда не долетели три самолета, которые вынужденно приземлились на запасных аэродромах в других городах. Не достигли пункта назначения рейсы из Москвы, Самары, Калининграда и Саратова. 

Напомним, Росавиация этой ночью временно закрывала ряд российских аэропортов в связи с массированной атакой на регионы. Ограничения действовали в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Самары. В настоящее время они сняты. 

Ранее пассажиры самолета Москва-Волгоград, который приземлился поочередно сначала в Саратове, а потом в Самаре, пожаловались на изматывающую ночь.



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