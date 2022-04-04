Телеком

Модуль «КриптоSDK» компании «Ростелеком» включен в единый реестр отечественного ПО

Телеком 04.04.2022 14:31
04.04.2022 14:31


Типовой клиентский криптографический программный модуль «КриптоSDK» для работы с биометрией, разработанный компанией «Ростелеком», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Согласно классификатору, утвержденному приказом Минцифры России от 22.09.2020 № 486, модуль «Ростелекома» отнесен к средствам защиты каналов передачи данных, в том числе криптографическими методами.
«КриптоSDK» разработан для защиты персональных данных и каналов связи при дистанционном обслуживании клиентов, а также сервисов удаленной идентификации и аутентификации граждан с использованием Единой биометрической системы. Установка модуля позволяет проводить идентификацию граждан по биометрии и оказывать им услуги непосредственно в мобильном приложении банка или организации, упрощает их взаимодействие с Единой биометрической системой и иными государственными информационными системами.
«Включение модуля “КриптоSDK” в единый реестр отечественного ПО — важный этап для компаний, которые работают с нашим программным обеспечением и хотят организовать защищенный сервис удаленной идентификации в собственном приложении без необходимости проходить процедуру сертификации.Разработка “Ростелекома” позволяет организациям применять в своих мобильных приложениях российские сертификаты безопасности и строить криптозащищенный канал связи до инфраструктуры организации», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
Решение «Ростелекома» разработано в соответствии с жесткими требованиями российских регуляторов в сфере информационной безопасности. В качестве криптографического средства использовано сертифицированное отечественное решение «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 КС1, разработанное компанией «КриптоПро».
«Эксперты компании “КриптоПро” не раз подчеркивали актуальность задачи по упрощению встраивания поддержки российской криптографии для разработчиков конечных мобильных приложений. Создание и развитие компанией “Ростелеком” модуля “КриптоSDK”, включенного теперь и в единый реестр отечественного ПО, — это еще один важнейший шаг в данном направлении», —сказал заместитель генерального директора компании «КриптоПро» Станислав Смышляев.
Единая биометрическая система — цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности. Единая биометрическая система позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.
22 февраля 2018 года распоряжением Правительства РФ № 293-р «Ростелеком» назначен оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала государственной.

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