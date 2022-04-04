Модуль «КриптоSDK» компании «Ростелеком» включен в единый реестр отечественного ПО

Телеком 04.04.2022 14:31
04.04.2022 14:31
Типовой клиентский криптографический программный модуль «КриптоSDK» для работы с биометрией, разработанный компанией «Ростелеком», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Согласно классификатору, утвержденному приказом Минцифры России от 22.09.2020 № 486, модуль «Ростелекома» отнесен к средствам защиты каналов передачи данных, в том числе криптографическими методами.
«КриптоSDK» разработан для защиты персональных данных и каналов связи при дистанционном обслуживании клиентов, а также сервисов удаленной идентификации и аутентификации граждан с использованием Единой биометрической системы. Установка модуля позволяет проводить идентификацию граждан по биометрии и оказывать им услуги непосредственно в мобильном приложении банка или организации, упрощает их взаимодействие с Единой биометрической системой и иными государственными информационными системами.
«Включение модуля “КриптоSDK” в единый реестр отечественного ПО — важный этап для компаний, которые работают с нашим программным обеспечением и хотят организовать защищенный сервис удаленной идентификации в собственном приложении без необходимости проходить процедуру сертификации.Разработка “Ростелекома” позволяет организациям применять в своих мобильных приложениях российские сертификаты безопасности и строить криптозащищенный канал связи до инфраструктуры организации», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
Решение «Ростелекома» разработано в соответствии с жесткими требованиями российских регуляторов в сфере информационной безопасности. В качестве криптографического средства использовано сертифицированное отечественное решение «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 КС1, разработанное компанией «КриптоПро».
«Эксперты компании “КриптоПро” не раз подчеркивали актуальность задачи по упрощению встраивания поддержки российской криптографии для разработчиков конечных мобильных приложений. Создание и развитие компанией “Ростелеком” модуля “КриптоSDK”, включенного теперь и в единый реестр отечественного ПО, — это еще один важнейший шаг в данном направлении», —сказал заместитель генерального директора компании «КриптоПро» Станислав Смышляев.
Единая биометрическая система — цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности. Единая биометрическая система позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.
22 февраля 2018 года распоряжением Правительства РФ № 293-р «Ростелеком» назначен оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала государственной.
Реклама
Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентами01.04.2022 10:44
Телеком 01.04.2022 10:44
Встали на лыжи: более миллиона россиян посетили этой зимой олимпийские склоны31.03.2022 15:04
Телеком 31.03.2022 15:04
«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-202231.03.2022 11:56
Телеком 31.03.2022 11:56
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз31.03.2022 11:22
Телеком 31.03.2022 11:22
«Ростелеком» лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года30.03.2022 12:44
Телеком 30.03.2022 12:44
РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке29.03.2022 08:42
Телеком 29.03.2022 08:42
Знать как применять: «Ростелеком» провел викторину по кибербезопасности среди волгоградских школьников28.03.2022 16:24
Телеком 28.03.2022 16:24
«Что? Где? Когда?»: «Ростелеком» провел интеллектуальную игру среди команд вузов ЮФО и СКФО25.03.2022 16:07
Телеком 25.03.2022 16:07
Новый уровень качества: пользователи «Ростелекома» в Волгоградской области на деле оценили работу техподдержки компании21.03.2022 14:40
Телеком 21.03.2022 14:40
В Волгоградской области на Telegram приходится 65% трафика в мессенджерах против 50% в феврале21.03.2022 13:44
Телеком 21.03.2022 13:44
KION покажет волгоградским зрителям новый сериал Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливость18.03.2022 10:57
Телеком 18.03.2022 10:57
Цифра становится ближе: «Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру во Фролово Волгоградской области17.03.2022 16:14
Телеком 17.03.2022 16:14
«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами16.03.2022 17:10
Телеком 16.03.2022 17:10
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях15.03.2022 11:00
Телеком 15.03.2022 11:00
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 года11.03.2022 14:27
Телеком 11.03.2022 14:27
Реклама