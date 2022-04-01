Родители согласны: школьников Волгограда с сентября начнут учить выживанию в современном мире 

Родителям школьников в Волгограде на текущей неделе начали выдавать бланки согласия на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным Минпросвещения в конце мая 2021 года. С сентября 2022 года детей в лицеях, гимназиях и средних школах начнут учить по новым правилам, а в обиходе педагогов появится новое словосочетание «функциональная грамотность».

За разъяснениями, чего ждать волгоградским родителям от обновленных ФГОС, редакция ИА «Высота 102» обратилась в профильный комитет администрации Волгоградской области.

Отметим, что ФГОС-2021 — это в сущности третье поколение образовательных стандартов в России. Впервые аббревиатура и все, что под ней скрывается, были внедрены в российских школах в 2004 году. Вокруг первых ФГОС, напомним, на протяжении пяти лет кипели жаркие споры. В частности, первое поколение стандартов критиковалось за концентрацию на знаниях, а не умении их применять.

Второе поколение ФГОС было внедрено в начальной школе в 2009 году, а в общем образовании — в 2010-м. С учетом критики первых ФГОС разработчики на этот раз акцентировали внимание на результате. Умение школьников применять полученные знания отрабатывают в российских школах уже 11 лет.





Утвержденный 31 мая 2021 года Министерством просвещения документ по большому счету уточняет прежние стандарты. По мнению экспертов, изучивших новые ФГОС, в них появилось больше конкретики. Одновременно стандарты образования-2021 вводят новое понятие «функциональная грамотность».

— Данные изменения приняты не только в Волгоградской области, но и в других субъектах РФ. Документ разработан и утвержден на федеральном уровне, — уточнили ИА «Высота 102» в комитете образования Волгоградской области. — Учебная нагрузка у детей не увеличивается – кардинальных изменений в организацию учебного процесса обновленный стандарт не несет. Ключевое изменение обновленного ФГОСа начального общего и основного общего образования (1-9 классы) направлено на формирование у школьников в рамках освоения основной образовательной программы функциональной грамотности — умения использовать постоянно приобретаемые навыки в решении жизненных ситуаций.

К таковым, объясняют в профильном комитете, относятся:

развитие soft-skills и коммуникативных умений,

развитие креативного мышления,

применение математических знаний в жизни,

умение формировать активную гражданскую позицию и отстаивать ее,

финансовая грамотность и многое другое.





— Функциональная грамотность – это формирование способности жить в изменяющемся мире, — уточняют волгоградские чиновники от образования. — Также это формирование способности справляться с трудностями и сложными жизненными ситуациями. Умение использовать спектр постоянно приобретаемых навыков и знаний для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения, социальных и финансовых отношений.

Добавим, что новые ФГОС позволяют школам самостоятельно разрабатывать учебные планы. Больше того, становится необязательным изучение детьми второго иностранного языка.

Более конкретным становится с сентября и патриотическое воспитание. Специально вводить предметы в школах по этому направлению нет нужды. Но в ненавязчивой форме российским детям будут прививать интерес к изучению родного языка, понимание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, ценностное отношение к достижениям России в различных областях, а также к боевым и трудовым подвигам россиян. Особое внимание будет уделено уважению к символам страны, историческому и природному наследию, памятникам и народным традициям.