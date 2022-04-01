«Наркодачники» в Волгоградской области выращивали коноплю в теплице





До 20 лет лишения свободы грозит двум жителям Волгоградской области за покушение на сбыт более 170 килограммов растительного наркотика. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, перед судом в Иловлинском районе предстанут двое местных жителей 37 и 47 лет.

По материалам дела, в марте прошлого года они купили в хуторе Каменском дом и построили на приусадебном участке теплицу, оборудованную капельным орошением, вентиляцией и устройством для контроля температуры и влажности. В теплице мужчины посадили семена конопли и заботливо их выращивали для дальнейшего изготовления наркотиков с целью продажи.

Наркоплантаторов в октябре прошлого года задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. В ходе обысков в домовладении было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 209 граммов, а также части конопли общей массой 170,7 кг.

Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.



