Происшествия

На трассе Р-22 под Волгоградом Hyundai Elantra после ДТП повис на отбойнике

Происшествия 01.04.2022 10:42
01.04.2022 10:42

В Городищенском районе Волгоградской области в результате жесткого дорожно-транспортного происшествия на московской трассе Р-22 пострадал водитель Hyundai Elantra. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла по вине  молодого водителя, не выдержавшего безопасную дистанцию. 


— По предварительным данным, 1 апреля в 7.50 23-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь по трассе  Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в сторону Волгограда, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутной иномаркой, за рулем которой находился 55-летнимй мужчина, - сообщили  региональном главке МВД. - В результате столкновения пострадал водитель Hyundai Elantra. 


По  имеющимся сведениям, 23-летнему виновнику ДТП помощь врачей не потребовалась. На месте происшествия работают экипажи ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Сообщается, что движение по трассе осуществляется в штатном режиме. 

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