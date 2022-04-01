На трассе Р-22 под Волгоградом Hyundai Elantra после ДТП повис на отбойнике

В Городищенском районе Волгоградской области в результате жесткого дорожно-транспортного происшествия на московской трассе Р-22 пострадал водитель Hyundai Elantra. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла по вине молодого водителя, не выдержавшего безопасную дистанцию.







— По предварительным данным, 1 апреля в 7.50 23-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь по трассе Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в сторону Волгограда, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутной иномаркой, за рулем которой находился 55-летнимй мужчина, - сообщили региональном главке МВД. - В результате столкновения пострадал водитель Hyundai Elantra.





По имеющимся сведениям, 23-летнему виновнику ДТП помощь врачей не потребовалась. На месте происшествия работают экипажи ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Сообщается, что движение по трассе осуществляется в штатном режиме.