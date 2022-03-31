Телеком 31.03.2022 11:22
31.03.2022 11:22
МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора.
«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», - говорит Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона.
Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.
«Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», - говорит Алексей Извеков.
Платформа «МегаФон Облако» была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту TierIII Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.
Реклама
Встали на лыжи: более миллиона россиян посетили этой зимой олимпийские склоны31.03.2022 15:04
Телеком 31.03.2022 15:04
«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-202231.03.2022 11:56
Телеком 31.03.2022 11:56
«Ростелеком» лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года30.03.2022 12:44
Телеком 30.03.2022 12:44
РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке29.03.2022 08:42
Телеком 29.03.2022 08:42
Знать как применять: «Ростелеком» провел викторину по кибербезопасности среди волгоградских школьников28.03.2022 16:24
Телеком 28.03.2022 16:24
«Что? Где? Когда?»: «Ростелеком» провел интеллектуальную игру среди команд вузов ЮФО и СКФО25.03.2022 16:07
Телеком 25.03.2022 16:07
Новый уровень качества: пользователи «Ростелекома» в Волгоградской области на деле оценили работу техподдержки компании21.03.2022 14:40
Телеком 21.03.2022 14:40
В Волгоградской области на Telegram приходится 65% трафика в мессенджерах против 50% в феврале21.03.2022 13:44
Телеком 21.03.2022 13:44
KION покажет волгоградским зрителям новый сериал Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливость18.03.2022 10:57
Телеком 18.03.2022 10:57
Цифра становится ближе: «Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру во Фролово Волгоградской области17.03.2022 16:14
Телеком 17.03.2022 16:14
«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами16.03.2022 17:10
Телеком 16.03.2022 17:10
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях15.03.2022 11:00
Телеком 15.03.2022 11:00
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 года11.03.2022 14:27
Телеком 11.03.2022 14:27
Открылся II сезон Всероссийской олимпиады цифрового мастерства «Лица Сферума»10.03.2022 21:36
Телеком 10.03.2022 21:36
Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме»01.03.2022 14:53
Телеком 01.03.2022 14:53
Реклама