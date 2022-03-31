В Котово Волгоградской области сгорела фекальная станция

Происшествия 31.03.2022 09:17
31.03.2022 09:17
Стали известны подробности пожара, который произошел в Котово Волгоградской области в ночь на 30 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на telegram-канал Kotovo 101, ЧП случилось на территории МУП «Водоканал» в здании главной фекальной насосной станции в трансформаторной комнате.
Горела электропроводка в трансформаторе по всей площади. Предварительная причина - неисправность оборудования трансформатора. Пострадавших нет.
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