В Котово Волгоградской области сгорела фекальная станция





Стали известны подробности пожара, который произошел в Котово Волгоградской области в ночь на 30 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на telegram-канал Kotovo 101, ЧП случилось на территории МУП «Водоканал» в здании главной фекальной насосной станции в трансформаторной комнате.





Горела электропроводка в трансформаторе по всей площади. Предварительная причина - неисправность оборудования трансформатора. Пострадавших нет.