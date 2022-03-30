В Волгограде закрылся магазин бюджетной одежды Sinsay









Магазины одежды польских брендов закрываются по всей России, в том числе и в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в ТРК «Европа Сити Молл» сегодня не открылся магазин Sinsay, где можно было купить по приемлемым ценам одежу для детей и дома.













- Наш магазин временно закрыт. Период возврата товара будет продлен на 30 дней после открытия магазина, - говорится в объявлении, прикрепленном на закрытых рольставнях на входе.

Компания LPP Group, владеющая польскими брендами Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohitо накануне заявила о приостановке работы своих магазинов в России.

Напомним, что в Волгограде магазины одежды этих брендов были в ТРК «Европа Сити Молл», ТРЦ «Акварель», ТРЦ «Парк Хаус» и ТРК «Мармелад».



