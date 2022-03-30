Общество

В Волгограде закрылся магазин бюджетной одежды Sinsay

Общество 30.03.2022 13:52
30.03.2022 13:52



Магазины одежды польских брендов закрываются по всей России, в том числе и в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в ТРК «Европа Сити Молл» сегодня не открылся магазин Sinsay, где можно было купить по приемлемым ценам одежу для детей и дома.



- Наш магазин временно закрыт. Период возврата товара будет продлен на 30 дней после открытия магазина, - говорится в объявлении, прикрепленном на закрытых рольставнях на входе.
Компания LPP Group, владеющая польскими брендами Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohitо накануне заявила о приостановке работы своих магазинов в России.
Напомним, что в Волгограде магазины одежды этих брендов были в ТРК «Европа Сити Молл», ТРЦ «Акварель», ТРЦ «Парк Хаус» и ТРК «Мармелад».

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