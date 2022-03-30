Чудом успел выскочить: под Волгоградом из-за утечки газа сгорела ГАЗель

Сегодня ночью в Волжском сгорела грузовая ГАЗель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось в час ночи на трассе Р-229 Волжский-Быково. Вспыхнул автомобиль «ГАЗель NEXT» 2016 года выпуска.

Огонь полностью охватил грузовик. Пожарные расчеты ликвидировали горение через двадцать минут после поступления сообщения о пожаре. Предварительная причина происшествия – неисправность газобаллонного оборудования.

По свидетельству очевидцев, водитель едва успел выскочить из вспыхнувшей машины. К счастью, никто не пострадал.

Видео https://vk.com/road_help_vlz.