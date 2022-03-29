Расследования

В СК сообщили подробности о поножовщине на ферме под Волгоградом

Расследования 29.03.2022 21:27
29.03.2022 21:27


Сегодня, 29 марта, стали известны подробности кровавой бойни, разыгравшейся 16 марта этого года на территории животноводческого хозяйства в Ленинском районе Волгоградской области. Подозреваемый в покушении на убийство мужчина буквально исполосовал ножом своего оппонента, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший, несмотря на обильную кровопотерю и характер ранений, смог выжить.

— В настоящий момент продолжается сбор доказательственной базы. Проводятся необходимые экспертизы. Материалы дела готовятся для передачи в суд, — сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Александр Кириллов.

Журналисты информагентства выяснили, что причиной ссоры и последующей поножовщины стал незначительный конфликт. Потерпевший отказался продолжать работу на ферме и потребовал сигарет. Фигуранта дела такая «постановка» взбесила и он накинулся с ножом на своего визави. 

Злоумышленник свалил строптивого работника на пол и нанес последнему два удара в шею, а также изрезал ноги и руки своей жертвы. После расправы местный житель решил, что оппонент мертв и спокойно отправился в другой поселок.

Пострадавшего мужчину «откачали» лишь благодаря усилиям главы фермерского хозяйства, вызвавшего на место происшествия медиков и полицию. Селянина оперативно доставили в Ленинскую ЦРБ, где провели несколько операций. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Подозреваемый находится в СИЗО. Как отмечают врачи, потерпевший по делу выжил чудом, характер травм практически не оставлял шансов на благоприятный исход.

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