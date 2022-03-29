Ураган обесточил часть домов в поселке Волгограда





Часть домов частного сектора на ул. Воронежской в поселке Горьковский Советского района Волгограда осталась без света. Местные жители рассказали, что электричество пропало в домах еще в девятом часу утра. Как пояснили ИА «Высота 102» в компании «Россети-Юг», причиной нарушения электроснабжения стал ураганный ветер. Работы по восстановлению электроснабжения завершены, потребители будут подключены к источнику энергии в ближайшее время.

Напомним, уже второй день в регионе бушует штормовой ветер, который натворил немало бед. Поваленные деревья, улетевшие спутниковые тарелки и сорванная кровля – это лишь часть неприятных последствий урагана. Синоптики прогнозируют, что сильный ветер задержится в регионе до завтра, 30 марта.



