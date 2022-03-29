— Иномарка въехала в киоск. Повреждены часть стены и входная дверь. Прорвало воду, — рассказал представитель заведения.
Со слов очевидцев, женщина получила перелом ноги. На месте аварии работали сотрудники полиции и медики. По некоторым данным, автомобиль могла подрезать другая машина.
Журналисты ИА «Высота 102» направили запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.
— По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Nissan Almera двигалась по улице Елецкой, где напротив строения № 11б женщина не справилась с управлением, допустила выезд с дороги и наехала на торговый павильон, — прокомментировали в региональном главке МВД. — В результате аварии водитель и 4-летняя девочка-пассажирка с травмами доставлены в медучреждение.
В облздраве корреспондентам информагентства пояснили, что женщину госпитализировали в больницу № 25 Дзержинского района Волгограда, а ребенка доставили в больницу № 7.
— Ребенок в удовлетворительном состоянии. Отказ от госпитализации со стороны родителей. Направлен на амбулаторное лечение, — добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Фото: ИА "Высота 102"