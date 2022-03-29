



Сегодня, примерно в 08.00 в Ворошиловском районе Волгограда в киоск с шаурмой «Мамой клянусь!» на Елецкой, 11Д въехала иномарка Nissan. В салоне в момент ДТП находились женщина и малолетний ребенок.

— Иномарка въехала в киоск. Повреждены часть стены и входная дверь. Прорвало воду, — рассказал представитель заведения.

Со слов очевидцев, женщина получила перелом ноги. На месте аварии работали сотрудники полиции и медики. По некоторым данным, автомобиль могла подрезать другая машина.





Журналисты ИА «Высота 102» направили запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.

— По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Nissan Almera двигалась по улице Елецкой, где напротив строения № 11б женщина не справилась с управлением, допустила выезд с дороги и наехала на торговый павильон, — прокомментировали в региональном главке МВД. — В результате аварии водитель и 4-летняя девочка-пассажирка с травмами доставлены в медучреждение.





В облздраве корреспондентам информагентства пояснили, что женщину госпитализировали в больницу № 25 Дзержинского района Волгограда, а ребенка доставили в больницу № 7.

— Ребенок в удовлетворительном состоянии. Отказ от госпитализации со стороны родителей. Направлен на амбулаторное лечение, — добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: ИА "Высота 102"