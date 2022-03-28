Расследования

В Волгограде вынесли приговор теневым банкирам с оборотом 100 млн рублей

Расследования 28.03.2022 15:55
28.03.2022 15:55



Виновными в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов признаны трое жителей Волгограда. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, приговором Дзержинского районного суда им назначено от 2 до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина уточнила, что преступную группу организовал 35-летний житель Волгограда. Ему помогали 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина, уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство.
Суд приговорил организатора к 4 годам в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Его брат осужден к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Ранее судимый 43-летний фигурант уголовного дела осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие и судом установлено, что преступная группа весной 2019 года начала на территории региона незаконную банковскую деятельность, для осуществления которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций. Предприимчивые волгоградцы брали 13% от суммы заказа клиента. По предварительным подсчетам, за полтора года доход организованной группы превысил 9 миллионов рублей. В целом оборот средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей. Теневых банкиров задержали в ноябре 2020 года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также УФСБ России по Волгоградской области.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что организатор преступной группы легализовал часть преступного дохода – почти за полмиллиона рублей через брокерский счет он приобрел ценные бумаги, которые впоследствии продал.
Сообщница, полностью признавшая вину и заключившая с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осуждена к условной мере наказания.


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