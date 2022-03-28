Посылки подешевели: в подписку СберПрайм+ включена СберЛогистика





В подписки СберПрайм СберПрайм+ теперь включены услуги СберЛогистики: пользователям доступна скидка на отправку посылок по тарифу СберПосылка (доставка между пунктами приёма/выдачи и постаматами), сообщает пресс-служба банка. Чтобы получить скидку, необходимо авторизоваться по Сбер ID (на сайте или в мобильном приложении СберЛогистики) или просто оформить заказ в приложении СберБанк Онлайн.

У клиентов СберЛогистики есть возможность отправлять и получать посылки по всей России в отделениях Сбера и постаматах. Как отмечают в Сбера, большинство постаматов доступны круглосуточно без выходных, кроме того, отправить посылку можно непосредственно и в отделении Сбера.

Напомним, что сервисы подписок СберПрайм и СберПрайм+ предлагают решения от группы компаний «Сбер» на разные случаи жизни: это музыка (СберЗвук), кино (Okko), доставка еды (Самокат, Delivery Club), продуктов (СберМаркет) и лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА), медицина (СберЗдоровье), страхование (СберСтрахование), сотовая связь (СберМобайл), хранение файлов (СберДиск) и так далее.



