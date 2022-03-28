Посылки подешевели: в подписку СберПрайм+ включена СберЛогистика

Экономика 28.03.2022 10:38 Новости компаний
28.03.2022 10:38 Новости компаний
В подписки СберПрайм и СберПрайм+ теперь включены услуги СберЛогистики: пользователям доступна скидка на отправку посылок по тарифу СберПосылка (доставка между пунктами приёма/выдачи и постаматами), сообщает пресс-служба банка. Чтобы получить скидку, необходимо авторизоваться по Сбер ID (на сайте или в мобильном приложении СберЛогистики) или просто оформить заказ в приложении СберБанк Онлайн.
У клиентов СберЛогистики есть возможность отправлять и получать посылки по всей России в отделениях Сбера и постаматах. Как отмечают в Сбера, большинство постаматов доступны круглосуточно без выходных, кроме того, отправить посылку можно непосредственно и в отделении Сбера.
Напомним, что сервисы подписок СберПрайм и СберПрайм+ предлагают решения от группы компаний «Сбер» на разные случаи жизни: это музыка (СберЗвук), кино (Okko), доставка еды (Самокат, Delivery Club), продуктов (СберМаркет) и лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА), медицина (СберЗдоровье), страхование (СберСтрахование), сотовая связь (СберМобайл), хранение файлов (СберДиск) и так далее.
Изображение: Freepik.com": https://ru.freepik.com
Реклама
ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков28.03.2022 12:55
Экономика 28.03.2022 12:55
Сбер присоединился к экологической акции «Час Земли»28.03.2022 12:04
Экономика 28.03.2022 12:04
Власти перечислят волгоградским аграриям 800 млн рублей господдержки28.03.2022 11:54
Экономика 28.03.2022 11:54
В селах Волгоградской области нашли зарплаты в 30 тысяч рублей28.03.2022 11:40
Экономика 28.03.2022 11:40
ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты «Мир»28.03.2022 10:48
Экономика 28.03.2022 10:48
Банк «Открытие» начал прием заявок по льготной ипотеке на обновленных условиях28.03.2022 10:14
Экономика 28.03.2022 10:14
Волгоградские овощи попали в российский топ26.03.2022 10:33
Экономика 26.03.2022 10:33
В центре Волгограда ТЦ беглого депутата Михеева продают за 256 млн26.03.2022 08:20
Экономика 26.03.2022 08:20
Банк «Открытие» снизит комиссии за эквайринг до 1%25.03.2022 16:57
Экономика 25.03.2022 16:57
ВТБ продал полтонны золотых слитков25.03.2022 16:09
Экономика 25.03.2022 16:09
По итогам 2021 года в Поволжье количество транзакций через эквайринг Сбера выросло на 20%25.03.2022 16:02
Экономика 25.03.2022 16:02
ВТБ получил 5,5 тысячи заявок по государственным кредитным каникулам25.03.2022 15:55
Экономика 25.03.2022 15:55
Глава ВТБ Андрей Костин: проблемы оттока наличной валюты нет25.03.2022 13:16
Экономика 25.03.2022 13:16
Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки25.03.2022 12:51
Экономика 25.03.2022 12:51
ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях25.03.2022 12:41
Экономика 25.03.2022 12:41
Реклама