Волгоградскую весну испортит снежный дождь









Дождливую погоду прогнозируют синоптики завтра, 27 марта, в Волгограде. В районах области осадки ожидаются преимущественно в виде дождя со снегом.

По данным Волгоградского ЦГМС, в воскресенье в регионе будет дуть западный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. В областном центре возможны порывы до 18-23 метров в секунду, а в сельской местности – до 20-25 метров в секунду.

Ночью столбик термометра в районах области остановится на отметке -1...+4º, а днем температура повысится до +2...+7º.

В Волгограде будет потеплее. Ночью ожидается +1...+3º, днем +4...+6º.



