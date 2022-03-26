Волгоградскую весну испортит снежный дождь

Полезно знать 26.03.2022 19:07
26.03.2022 19:07
Дождливую погоду прогнозируют синоптики завтра, 27 марта, в Волгограде. В районах области осадки ожидаются преимущественно в виде дождя со снегом.
По данным Волгоградского ЦГМС, в воскресенье в регионе будет дуть западный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. В областном центре возможны порывы до 18-23 метров в секунду, а в сельской местности – до 20-25 метров в секунду.
Ночью столбик термометра в районах области остановится на отметке -1...+4º, а днем температура повысится до +2...+7º.
В Волгограде будет потеплее. Ночью ожидается +1...+3º, днем +4...+6º.
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