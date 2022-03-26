Общество

Медики рассказали о состоянии попавшей под КамАЗ 68-летней волгоградки

Общество 26.03.2022 15:05
26.03.2022 15:05



Состояние пострадавшей от наезда многотонного грузовика в Волгограде остается крайне тяжелым, без изменений. 68-летняя женщина по-прежнему в реанимации, рассказали ИА «Высота 102» в обкомздраве.
Ранее сообщалось, что в результате наезда пострадавшая лишилась глаза. У нее были диагностированы политравма, множественные переломы, рваные раны лица. Пенсионерку госпитализировали в МУЗ КБ СМП №15.
Напомним, 24 марта под колесами КАМАЗА в Красноармейском районе Волгограда погиб 5-летний ребенок, а его 68-летняя бабушка получила тяжелые травмы. За рулем грузовика находился 65-летний житель города Грозного. Сразу после ДТП он сообщил полицейским, что не заметил пешеходов, вышедших на переход на разрешающий сигнал светофора. Водителя задержали. 
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. 
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