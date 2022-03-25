Банк «Открытие» снизит комиссии за эквайринг до 1%

Экономика 25.03.2022 16:57 Новости компаний
25.03.2022 16:57 Новости компаний
По распоряжению Банка России в качестве меры поддержки предпринимателей банк «Открытие» с 18 апреля по 31 августа 2022 года снижает ставку банковской комиссии за эквайринг до 1% от объема операций – вместо рыночных 1,5-2,5%.
Пониженная комиссия будет распространяться на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, оплату топлива, продажу медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского применения, услуги по перевозке пассажиров и ряд других.
Ставка для соответствующих клиентов банка будет изменена в автоматическом режиме с 18.04.2022 и установлена на уровне 1%, после 31.08.2022 ставка вернется к прежним значениям. Дополнительных действий со стороны клиентов банка не требуется.
Реклама
ВТБ продал полтонны золотых слитков25.03.2022 16:09
Экономика 25.03.2022 16:09
По итогам 2021 года в Поволжье количество транзакций через эквайринг Сбера выросло на 20%25.03.2022 16:02
Экономика 25.03.2022 16:02
ВТБ получил 5,5 тысячи заявок по государственным кредитным каникулам25.03.2022 15:55
Экономика 25.03.2022 15:55
Глава ВТБ Андрей Костин: проблемы оттока наличной валюты нет25.03.2022 13:16
Экономика 25.03.2022 13:16
Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки25.03.2022 12:51
Экономика 25.03.2022 12:51
ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях25.03.2022 12:41
Экономика 25.03.2022 12:41
Сбер начинает финансировать предприятия АПК по льготной программе Минсельхоза25.03.2022 12:40
Экономика 25.03.2022 12:40
Волгоградская область получит 500 млн рублей на поддержку безработных25.03.2022 11:50
Экономика 25.03.2022 11:50
«Плакать хочется»: топ продуктов, взлетевших в цене в Волгоградской области, возглавил лук25.03.2022 10:37
Экономика 25.03.2022 10:37
ВТБ стабилизировал клиентопоток в офисах25.03.2022 10:21
Экономика 25.03.2022 10:21
На табачной фабрике и других предприятиях Волгограда грядут массовые увольнения25.03.2022 09:58
Экономика 25.03.2022 09:58
ЦБ заявил о снижении темпов инфляции в Волгоградской области в феврале25.03.2022 08:37
Экономика 25.03.2022 08:37
Магазины в Волгограде отказываются от бумажных чеков из-за дефицита ленты24.03.2022 16:00
Экономика 24.03.2022 16:00
Волжская ГЭС и «Титан-Баррикады» попали под санкции Лондона24.03.2022 15:09
Экономика 24.03.2022 15:09
Банк «Открытие» поднялся на 10 позиций в рейтинге надежности российских банков24.03.2022 14:37
Экономика 24.03.2022 14:37
Реклама