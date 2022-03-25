Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин: проблемы оттока наличной валюты нет

Экономика 25.03.2022 13:16 Новости компаний
25.03.2022 13:16 Новости компаний


Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью РБК ТВ о ситуации с притоком вкладов в банк и о способах хранения сбережений в настоящее время. За первые две недели портфель срочных вкладов ВТБ вырос на 350 млрд рублей.
«Оттока по рублям было в общем-то немного, отток был в валюте. Потом, когда ЦБ ввел ограничение, этот отток стал небольшим. Поэтому сейчас проблемы оттока наличной валюты нет. А рублевые пассивы растут, т.к. люди понимают, что сегодня самым надежным инструментом хранения сбережений являются депозиты и накопительные счета. Ставки по депозитам от 18% до 21%, сегодня это неплохая защита инфляции», - сообщил Андрей Костин.
Он отметил, что за первые две недели портфель срочных вкладов ВТБ вырос на 350 млрд рублей.
Глава ВТБ рекомендовал россиянам хранить сбережения в классических рублевых инструментах. «Я думаю, что депозиты, рублевые, под высокие проценты или накопительные счета, которые таким гибридным являются средством, достаточно удобным. То же самое золото. В период таких самых острых моментов я держал бы пока деньги на счете в банке, но присматривался бы и потихоньку, может быть, и в бонды вкладывался и так далее», - сказал Андрей Костин.
В целом, по мнению главы ВТБ, в периоды повышенной волатильности наиболее актуальной становится консервативная стратегия сбережений. «Я все-таки считаю, что в такие периоды надо быть более консервативными. Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной спокойной обстановке», - заключил Андрей Костин.
С начала года вклады и накопительные счета в ВТБ открыли более 2 млн человек, из которых 600 тысяч впервые оформили сберегательный продукт в банке. Основной прирост клиентской базы пришелся на март – период действия рекордно высоких ставок по сберегательным продуктам. Интерес вызвал новый вклад в юанях, запущенный 9 марта, на который клиенты уже разместили порядка 1 млрд юаней (16 млрд рублей). На сегодняшний день свои сбережения доверяют ВТБ уже 4,7 млн клиентов.
Сегодня клиентам ВТБ доступен ряд вкладов как с опциями пополнения и частичного снятия, так и без них. Например, свои средства можно разместить под 18% годовых в рамках трехмесячного безопционального вклада «Первый». Ставка по полугодовому вкладу «Новое время» составляет 16% годовых. Для гибкого размещения средств на три месяца ВТБ запустил новый вклад «Управляемый», который предполагает возможность пополнения и частичного снятия в пределах неснижаемого остатка. Ставка по вкладу варьируется от 15 до 17% годовых. При этом ВТБ сохраняет повышенную ставку по накопительному счету «Сейф», который позволяет всегда держать свои средства «под рукой». Базовая ставка по нему составляет 21% годовых.

 

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