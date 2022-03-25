Экономика

«Плакать хочется»: топ продуктов, взлетевших в цене в Волгоградской области, возглавил лук

Экономика 25.03.2022 10:37
25.03.2022 10:37


Резкий рост цен на некоторые продукты питания зафиксировал Волгоградстат на уходящей неделе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве,  больше всего подорожал лук репчатый – на 28,51% (32,36 рубля за кг). На втором месте по степени подорожания расположился сахар, цены на который поднялись почти на 25% - до 72,59 рублей за кг. Среди лидеров по росту цен оказались и свежие помидоры. Они стали стоить дороже на 13,78% (224,63 рубля за кг). 

Заметно подорожали и другие продукты питания. Так, стоимость соли повысилась в среднем на 5% (до 11,97 рубля за кг), на гречку – на 6,42% (до 107,85 рубля за кг), колбасу вареную – на 6,6% (до 369,87 рубля за кг), на чай черный байховый – на 4,09% (896,68 рублей за кг), на морковь – почти на 8% (44,27 рубля за кг). 

При этом Волгоградстат зафиксировал и незначительное, на величину менее одного процента снижение цен на кур, рыбу охлажденную, вермишель и хлеб. 

Фото сайта администрации Волгоградской области. 

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