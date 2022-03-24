ВТБ дополнительно поддержит семьи с детьми 8-16 лет

Экономика 24.03.2022 14:35 Новости компаний
24.03.2022 14:35 Новости компаний
ВТБ усилит инициативу Правительства РФ по поддержке малоимущих семей с детьми. Клиенты, которые оформят зачисление новых пособий на ребенка от 8 до 16 лет на карту «Мир» ВТБ, дополнительно получат от банка 2 тыс. рублей и бесплатное онкострахование детей.
Новые государственные выплаты на детей 8-16 лет для малоимущих семей стартуют 1 мая. Ежемесячное пособие можно получить на карту «Мир». ВТБ решил дополнительно поддержать такие семьи и начислит 2 тыс. рублей от банка после первой детской выплаты, полученной на карту «Мир» ВТБ.
Чтобы получить поддержку от банка, достаточно указать реквизиты этой карты на едином портале «Госуслуг» во время оформления заявления на выплату – и дополнительные средства поступят на карту в течение следующего месяца после зачисления государственного пособия. Помимо разовой выплаты, банк бесплатно застрахует всех несовершеннолетних детей в семье на случай онкологии.
«Новое пособие станет дополнительной поддержкой для родителей с невысокими доходами, которые воспитывают детей школьного возраста. Эти средства можно будет направить на то, чтобы обеспечить все необходимое для учебы и воспитания младшего поколения. ВТБ со своей стороны принимает активное участие в реализации этой инициативы. Более того, мы решили дополнительно помочь российским семьям как финансовыми выплатами, так и страховым обеспечением. По нашим оценкам, до конца года дополнительную поддержку от банка получат до 500 тыс. семей», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.
ВТБ с 2021 года реализует масштабную программу поддержки уязвимых категорий населения, направив на эти цели уже свыше 2 млрд рублей. В частности, ВТБ оказывает поддержку клиентам, на карту которых впервые поступают государственные пособия на детей: начисляет 2 тыс. рублей и бесплатно оформляет страховку карт и счетов от мошенничества, а также бесплатное онкострахование детей с согласия родителей. Кроме того, в прошлом году ВТБ поддержал более 500 тыс. семей с детьми школьного возраста, на 10% увеличив размер единой госвыплаты для получателей «школьных» пособий.
Также финансовую помощь от банка и дополнительные преимущества получают клиенты старшего поколения и люди с инвалидностью при переводе зачисления пенсии на карту ВТБ. Таким клиентам банк начисляет дополнительно 2 тыс. рублей на счет, а также подключает бесплатную страховку карт и счетов от действий мошенников и выплачивает до 8% годовых на остаток по счету. На поддержку пенсионеров с начала 2021 года банк направил свыше 1,4 млрд рублей.
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