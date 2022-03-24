ВТБ привлек 600 тысяч новых вкладчиков с начала 2022 года

Экономика 24.03.2022 10:11 Новости компаний
24.03.2022 10:11 Новости компаний
С начала года вклады и накопительные счета в ВТБ открыли более 2 млн человек, из которых 600 тысяч впервые оформили сберегательный продукт в банке. Основной прирост клиентской базы пришелся на март – период действия рекордно высоких ставок по сберегательным продуктам.
Из числа клиентов, впервые разместивших средства на классические сберегательные продукты банка, 160 тыс. человек открыли вклады, а 440 тыс. – накопительные счета. При этом более 80% новых накопительных счетов пользователи размещали онлайн. На сегодняшний день свои сбережения доверяют ВТБ уже 4,7 млн клиентов.
Пик спроса на классические сбережения пришелся на первую половину марта, после существенного повышения ключевой ставки ЦБ РФ и пропорционального роста ставок по сберегательным продуктам. В первые недели марта количество заключенных договоров по ним в 6 раз превысило показатели аналогичного периода прошлого года, а средний чек остался на прежнем уровне.
Сейчас в ВТБ в среднем открывается порядка 70-80 тыс. новых вкладов и накопительных счетов ежедневно. Большой интерес вызвал новый вклад в юанях, запущенный 9 марта, на который клиенты уже разместили порядка 1 млрд юаней.
Сегодня клиентам ВТБ доступен ряд вкладов как с опциями пополнения и частичного снятия, так и без них. Например, свои средства можно разместить под 18% годовых в рамках трехмесячного безопционального вклада «Первый». Ставка по полугодовому вкладу «Новое время» составляет 16% годовых. Для гибкого размещения средств на три месяца ВТБ запустил новый вклад «Управляемый», который предполагает возможность пополнения и частичного снятия в пределах неснижаемого остатка. Ставка по вкладу варьируется от 15 до 17% годовых. При этом ВТБ сохраняет повышенную ставку по накопительному счету «Сейф», который позволяет всегда держать свои средства «под рукой». Базовая ставка по нему составляет 21% годовых.
Эксперты ВТБ прогнозируют, что в краткосрочной перспективе фокус внимания клиентов останется на вкладах и накопительных счетах, при этом для диверсификации активов будут использоваться также предложения банков в драгоценных металлах – как в физической, так и в обезличенной формах.
Реклама
Магазины в Волгограде отказываются от бумажных чеков из-за дефицита ленты24.03.2022 16:00
Экономика 24.03.2022 16:00
Волжская ГЭС и «Титан-Баррикады» попали под санкции Лондона24.03.2022 15:09
Экономика 24.03.2022 15:09
Банк «Открытие» поднялся на 10 позиций в рейтинге надежности российских банков24.03.2022 14:37
Экономика 24.03.2022 14:37
ВТБ дополнительно поддержит семьи с детьми 8-16 лет24.03.2022 14:35
Экономика 24.03.2022 14:35
Бочаров поручил волгоградцам интенсивнее сушить свеклу и морковку24.03.2022 12:43
Экономика 24.03.2022 12:43
Банк «Открытие» дарит предпринимателям до двух лет бесплатной подписки на интернет-бухгалтерию «Моё дело»24.03.2022 12:32
Экономика 24.03.2022 12:32
Волгоградцам предлагают работу в Европе и Китае24.03.2022 12:12
Экономика 24.03.2022 12:12
Россельхозбанк в Волгограде предлагает кобейджинговые карты «Мир»-Union Pay для оплаты по всему миру24.03.2022 12:01
Экономика 24.03.2022 12:01
В Волгограде заработала горячая линия по жалобам на дорогие стройматериалы24.03.2022 11:04
Экономика 24.03.2022 11:04
Бюджет-2021: на что власти Волгоградской области потратили 145,5 млрд рублей24.03.2022 09:48
Экономика 24.03.2022 09:48
Бензин марки АИ-92 подешевел на 4 копейки в Волгограде, цена на АИ-98 осталась прежней24.03.2022 09:14
Экономика 24.03.2022 09:14
Сбер начал принимать заявки по льготной программе поддержки системообразующих предприятий24.03.2022 07:59
Экономика 24.03.2022 07:59
ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях23.03.2022 19:43
Экономика 23.03.2022 19:43
Банк «Открытие» стал победителем национального конкурса лучших мобильных приложений в финансовой сфере23.03.2022 16:37
Экономика 23.03.2022 16:37
Президент ЛУКОЙЛа Алекперов и губернатор Бочаров обсудили будущее отрасли23.03.2022 15:50
Экономика 23.03.2022 15:50
Реклама