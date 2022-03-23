Экономика

ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях

Экономика 23.03.2022 19:43 Новости компаний
23.03.2022 19:43 Новости компаний


ВТБ одним из первых  начинает работать по новым условиям ипотечной госпрограммы. С 23 марта в офисах банка клиенты могут подать заявку на льготный жилищный кредит на новых условиях. Первые сделки ВТБ проведет с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.
Предельная сумма кредита по ипотеке с господдержкой увеличена с 3 до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ. Ставка составит 12%. Условия по «семейной ипотеке» и Дальневосточной ипотеке сохранены без изменений.
«В период рекордно высокого уровня ключевой ставки и ставок по ипотеке на рынке стратегическое значение приобретает модернизация программы с господдержкой. Условия по ней для населения по-прежнему остаются гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить необходимую доступность ипотеки в России позволят расширение максимальной суммы кредита в 2-4 раза и дополнительные субсидии государства. Это особенно важно для жителей мегаполисов. Банки готовы тщательно проверять платежеспособность заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности в изменившихся условиях», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Топ-менеджер банка добавил, что изменения также позволят строительному сектору экономики поддерживать темпы своего развития. «Строительная отрасль получила импульс для стабильной реализации текущих проектов, возведения новых объектов и сохранения рабочих мест», – сказал Анатолий Печатников.
Первый взнос по всем программам составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по ипотеке с господдержкой и «семейной ипотеке» составляет 30 лет, по Дальневосточной – 20 лет. Льготные условия кредитования распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. В моногородах и сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа с госсубсидией можно приобрести жилье и на вторичном рынке, также возможна покупка жилых домов с земельным участком.
ВТБ принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. На российском рынке доля банка в выдачах таких кредитов составляет 23%. За все время работы господдержки клиенты провели в ВТБ свыше 194 тысяч сделок более чем на 650 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме продаж банка сегодня достигает 45%.

 

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