Британский Ковентри разорвал дружбу с Волгоградом из-за спецоперации

Муниципальный совет города Ковентри в Великобритании сообщил о приостановке побратимских связей с Волгоградом из-за проведения спецоперации России на Украине. Вместе с тем, муниципальный совет изучит возможность стать городами-побратимами с украинским Мариуполем, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.
Сталинград и Ковентри установили побратимские связи в 1944 году. Жители британского города отправили сталинградцам скатерть с вышитыми на ней именами 830 женщин и словами «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Эта скатерть сегодня хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в центре Волгограда.
В 2004 году Волгоград и Ковентри заключили официальное соглашение о побратимстве, и через четыре года волгоградцы преподнесли жителям Ковентри ответный подарок – Сталинградскую скатерть. Помимо этого, одна из улиц в Центральном районе названа в честь города-побратима. В 2018 году на встрече главы Волгограда Андрея Косолапова и лорда-мэра Ковентри Энтони Скиппера последний пообещал, что в британском городе появится площадь Волгограда и памятник Сталинградской победе. В настоящее время на онлайн-картах в Ковентри действительно отмечена «Волгоград Плейс».
Фото: площадь Волгограда, Ковентри, Великобритания / Google Maps.