Экономика 23.03.2022 14:35 Новости компаний
23.03.2022 14:35 Новости компаний
Сбер бесплатно предоставит токен новым клиентам, обратившимся в банк за получением электронной подписи от ФНC, при открытии расчетного счета.Токен обеспечивает безопасное хранение и применение ключей электронной подписи.
Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «С 1 января руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны обращаться в ФНС или к ее доверенным лицам для получения квалифицированной электронной подписи. Таким доверенным лицом определен Сбер, при этом электронную подпись в Сбере могут получить как клиенты банка, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица, не имеющие расчетного счета в Сбере. С начала года компаниям, не являющимся клиентами банка, было выдано более 8 тысяч сертификатов электронных подписей от ФНС. Теперь при открытии расчетного счета в Сбереклиенты смогут бесплатно получить токен для безопасной эксплуатации электронной подписи».
Электронная подпись является аналогом личной подписи индивидуального предпринимателя или юридического лица и используется для подписания электронных документов, позволяя подтвердить их подлинность и неизменность. Акция проводится во всех офисах банка, кроме отделений Дальневосточного и Байкальского банков.
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