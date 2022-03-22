Под Волгоградом несколько часов горела пойма

Происшествия 22.03.2022 20:29
22.03.2022 20:29
Под Волгоградом локализован пожар около поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, горела растительность, угрозы населенному пункту нет. Черные клубы дыма сегодня наблюдали многие волгоградцы, которые возвращались с работы.
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Происшествия 22.03.2022 13:44
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Происшествия 22.03.2022 12:19
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Происшествия 22.03.2022 11:10
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Происшествия 22.03.2022 09:37
В Волгограде огромная пробка парализовала Спартановку из-за массового ДТП21.03.2022 16:43
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Происшествия 19.03.2022 11:15
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Волгоградец пострадал в ДТП с автобусом19.03.2022 09:29
Происшествия 19.03.2022 09:29
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