Происшествия

Под Волгоградом несколько часов горела пойма

Происшествия 22.03.2022 20:29
22.03.2022 20:29


Под Волгоградом локализован пожар около поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, горела растительность, угрозы населенному пункту нет. Черные клубы дыма сегодня наблюдали многие волгоградцы, которые возвращались с работы.


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