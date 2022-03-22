В Волгограде и области отменили проведение всероссийских проверочных работ





Учащиеся школ, лицеев и гимназий в Волгоградской области напишут Всероссийские проверочные работы позже привычных сроков. В качестве причины, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Рособрнадзор, называют сохранение рисков распространения COVID-19.

— В связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2022 году переносится с весеннего на осенний период, — говорится в официальном сообщении.



