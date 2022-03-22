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Госдума приняла закон на случай дефицита лекарств в России

Главное 22.03.2022 15:16
22.03.2022 15:16


Депутаты Государственной думы РФ сегодня, 22 марта, приняли во втором и третьем чтении закон о регулировании допуска иностранных лекарств на российский рынок в условиях санкций. В случае угрозы дефицита, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГД, в 2022 году иностранные препараты будут поступать в аптеки по упрощенной схеме. 

 Предлагаемые в законопроекте нормы позволят упростить и ускорить вывод необходимых медикаментов на отечественный рынок, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан, — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как пояснил Володин, в случае дефицита медикаментов правительство до 31 декабря 2022 года сможет принять решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств. 

 По решению кабмина вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке, — уточняет спикер Госдумы. 

Отдельно в новом законе оговариваются обязанности зарубежных поставщиков медикаментов. Так, согласно тексту законодательной новеллы, производители медизделий или организации, осуществляющие их ввоз в Россию, не имеют права приостанавливать поставки без предварительного уведомления не позднее чем за 6 месяцев.

 Во втором чтении одобрена поправка, которая не позволит организациям оптовой торговли придерживать лекарства на складах и искусственно создавать дефицит. Оптовики будут обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки — такая норма прямо прописана в законе, — говорит Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также напомнил, что принятый в первом антисанкционном пакете закон расширил список препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе. Кроме того, правительство получило право самостоятельно устанавливать предельную стоимость медикаментов, входящих в перечень жизненно важных лекарств.

Фото: пресс-служба ГД РФ

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