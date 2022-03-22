Жителя Волгоградской области расстреляли из пистолета возле кафе

В Суровикино Волгоградской области задержан 20-летний местный житель, который расстрелял из травматического пистолета 27-летнего мужчину в центре города. Пострадавший был госпитализирован и в настоящее время находится в больнице, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили ИА «Высота 102» в Суровикинском межрайонном следственном отделе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел ранним утром в субботу, 19 марта. Компания молодых людей встретилась возле здания кафе. Между двумя мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки один из участников конфликта достал травматический пистолет и при свидетелях произвел не менее четырех выстрелов в оппонента, в том числе в шею и голову. После этого напавший покинул место конфликта.
Пострадавшему вызвали скорую помощь, бригада медиков доставила мужчину в Суровикинскую ЦРБ. Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы, и через некоторое время стрелок был задержан. Следователи выяснили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности. Мужчина дал признательные показания, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.