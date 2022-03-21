Сокращений не будет: «Камышинский текстиль» в Волгоградской области продолжит работу в новых условиях

ООО «Камышинский текстиль» продолжает работать в новых экономических условиях. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, увольнений и сокращений на предприятии не было и не планируется.

Заместитель генерального директора ООО «Камышинский текстиль» Эдуард Шматков, в частности, заявил, что в настоящее время идет перенастройка логистических цепочек, поэтому на доставку грузов потребовалось больше времени. На фабрику уже прибыли большегрузные машины с сырьем из Казахстана, налаживается организация доставок в новых условиях, менеджмент делает всё для устойчивой работы предприятия.

Справка. Основным сырьем для выработки тканей предприятия является хлопковолокно. Сырьевая база находится в странах ближнего зарубежья – в Узбекистане и Казахстане.

Производственные мощности прядильного производства могут перерабатывать 50 тонн сырья в сутки. Предприятие является крупнейшим производителем х/б пряжи, тканей и постельного белья. Фото сайта администрации Камышина.