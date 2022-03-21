Расследования

Под Волгоградом рецидивиста осудили за смертельную драку на дне рождения

Расследования 21.03.2022 11:17
21.03.2022 11:17



К 6,5 годам колонии строгого режима осужден в Волгоградской области 39-летний неоднократно судимый Рябов за смертельную драку. Как сообщили в Дубовском районном суде, подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что повлекло по неосторожности его смерть.
По материалам дела, драка произошла 2 октября 2021 года в Дубовском районе во время праздника и после него. Рябов в большой компании отмечал день рождения знакомой. Выйдя во двор домовладения он увидел мужчину, с которым ранее у него был конфликт. Чуть позже, находясь уже внутри жилого дома, он узнал от дочери своей сожительницы, что у них загорелся забор и висящий на нем ковер. Рябов подумал, что это сделал знакомый, которого он недавно встретил. Разозлившись он выбежал на улицу, где увидел этого знакомого, и набросился на него с кулаками. Он избил мужчину, а потом побежал тушить пожар. Чуть позже Рябов вернулся и продолжил праздновать день рождения. Однако успокоиться мужчина не мог, поэтому пошел к знакомому домой, где снова принялся его избивать. Руками и ногами он нанес ему не менее 12 ударов по голове, груди, туловищу, рукам и ногам. Избитый мужчина скончался на месте происшествия от тупой травмы живота, осложнившейся развитием геморрагического шока от обильной кровопотери.
Свою вину Рябов полностью признал.
Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
21.03.2022 15:43
Расследования 21.03.2022 15:43

0
Далее
Расследования
21.03.2022 12:30
Расследования 21.03.2022 12:30

0
Далее
Расследования
19.03.2022 14:27
Расследования 19.03.2022 14:27

0
Далее
Расследования
18.03.2022 17:33
Расследования 18.03.2022 17:33

0
Далее
Расследования
18.03.2022 15:11
Расследования 18.03.2022 15:11

0
Далее
Расследования
18.03.2022 13:59
Расследования 18.03.2022 13:59

0
Далее
Расследования
18.03.2022 12:28
Расследования 18.03.2022 12:28

0
Далее
Расследования
17.03.2022 21:09
Расследования 17.03.2022 21:09

0
Далее
Расследования
17.03.2022 16:44
Расследования 17.03.2022 16:44

0
Далее
Расследования
17.03.2022 16:23
Расследования 17.03.2022 16:23

0
Далее
Расследования
17.03.2022 11:55
Расследования 17.03.2022 11:55

0
Далее
Расследования
17.03.2022 10:22
Расследования 17.03.2022 10:22

0
Далее
Расследования
16.03.2022 17:10
Расследования 16.03.2022 17:10

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:33
Расследования 16.03.2022 12:33

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:18
Расследования 16.03.2022 12:18

0
Далее

Лента новостей

15:56
Более 10 тысяч жителей Волгоградской области пострадали от укусов животныхСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде директора УК обвиняют в злоупотреблениях на 32 млн рублейСмотреть фотографии
15:09
Сокращений не будет: «Камышинский текстиль» в Волгоградской области продолжит работу в новых условияхСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде фирма «Реновацио» упустила контракт на 7 млн, но выиграла на 35Смотреть фотографии
14:40
Новый уровень качества: пользователи «Ростелекома» в Волгоградской области на деле оценили работу техподдержки компанииСмотреть фотографии
13:54
Волгоградской академии «Ротор» удалось купить автобус за 5,9 млн рублейСмотреть фотографии
13:44
В Волгоградской области на Telegram приходится 65% трафика в мессенджерах в против 50% в февралеСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде хотят покончить с «душиловкой» в дачных автобусахСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев зовут поддержать теплом военных на Украине: список пунктов приема посылокСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области скончались 10 жителей с ковидомСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине радистаСмотреть фотографии
12:30
Приговор по делу об убийстве Романа Гребенюка огласят в Волгограде 22 мартаСмотреть фотографии
12:21
Карта Банка Уралсиб вошла в число лучших карт «Мир» с кешбэкомСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде спасают от сноса многоквартирный самостройСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области на текущей неделе отменят ряд ограниченийСмотреть фотографии
11:53
В центре Волгограда эвакуируют лицей №5Смотреть фотографии
11:33
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обустраивает комфортное рабочее пространство для своих сотрудниковСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области закроются пункты вакцинации в ТРЦСмотреть фотографии
11:29
Бочаров не исключил ухудшения обстановки по ковиду, но ввел послабленияСмотреть фотографии
11:17
Волгоградские спекулянты втридорога продают в Сети дефицитную офисную бумагуСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом рецидивиста осудили за смертельную драку на дне рожденияСмотреть фотографии
11:15
Банк «Открытие»: замедления роста цен можно ожидать в течение 2-3 недельСмотреть фотографии
10:16
В Волжском из-за упрямого таксиста пострадали мужчина и ребенокСмотреть фотографии
10:02
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: преимущества дистанционных услуг очевидныСмотреть фотографии
09:52
Росстат ухудшил показатель численности населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде больного муковисцидозом чиновники оставили без лекарствСмотреть фотографии
09:41
Профессор ВолгГМУ рассказывает, как избежать последствий лениСмотреть фотографии
09:39
Язва на «лице» города: волгоградец показал сверху и изнутри обреченный на снос Дом молодежиСмотреть фотографии
08:17
Заметки астролога: рекомендации с 21 по 27 мартаСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде пять районов 21 марта попали под отключения светаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 