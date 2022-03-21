Под Волгоградом рецидивиста осудили за смертельную драку на дне рождения









К 6,5 годам колонии строгого режима осужден в Волгоградской области 39-летний неоднократно судимый Рябов за смертельную драку. Как сообщили в Дубовском районном суде, подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что повлекло по неосторожности его смерть.

По материалам дела, драка произошла 2 октября 2021 года в Дубовском районе во время праздника и после него. Рябов в большой компании отмечал день рождения знакомой. Выйдя во двор домовладения он увидел мужчину, с которым ранее у него был конфликт. Чуть позже, находясь уже внутри жилого дома, он узнал от дочери своей сожительницы, что у них загорелся забор и висящий на нем ковер. Рябов подумал, что это сделал знакомый, которого он недавно встретил. Разозлившись он выбежал на улицу, где увидел этого знакомого, и набросился на него с кулаками. Он избил мужчину, а потом побежал тушить пожар. Чуть позже Рябов вернулся и продолжил праздновать день рождения. Однако успокоиться мужчина не мог, поэтому пошел к знакомому домой, где снова принялся его избивать. Руками и ногами он нанес ему не менее 12 ударов по голове, груди, туловищу, рукам и ногам. Избитый мужчина скончался на месте происшествия от тупой травмы живота, осложнившейся развитием геморрагического шока от обильной кровопотери.

Свою вину Рябов полностью признал.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.



