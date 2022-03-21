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Профессор ВолгГМУ рассказывает, как избежать последствий лени

Полезно знать 21.03.2022 09:41
21.03.2022 09:41


Рак толстой кишки, рак молочной железы, артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет - всё это следствие низкого уровня физической активности! 
Что делать и как ликвидировать?
Консультирует врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Мария Деревянченко.

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