Общество

Обживаются и проявляют характер: журналисты навестили спасенных полицейскими в Волгограде экзотических зверей

Общество 18.03.2022 20:02
18.03.2022 20:02

 
Конфискованные львята, пума, зеленая мартышка и новогвинейский голубь, конфискованные у жителя Карачаево-Черкесии, сегодня осваиваются в волгоградском приюте «Дино». Совсем еще малыши они постепенно учатся доверять человеку и уже без страха и шипения идут на контакт. Корреспондент ИА «Высота 102» 18 марта проведал животных, спасенных полицейскими по счастливой случайности.



С радостным мяуканьем встретили журналистов два маленьких львенка при входе в вольер. Трехмесячные малыши, кажется, уже здесь чувствуют себя как дома. По словам сотрудников приюта, пятнадцатикилограммовые котята, больше того, уже проявляют хозяйский характер. 


— Хулиганить они любят и то и дело норовят игриво куснуть или запрыгнуть на руки, — рассказывает сотрудница приюта для животных. – Стараемся сейчас наладить их рацион – три раза в день кормим молоком, поскольку они еще маленькие. Немного подрастут и начнем кормить мясом.

Зеленая мартышка старается не отставать от своих товарищей по несчастью. Наслаждаясь теплом и уютом, она с удовольствием пьет сок через трубочку и ест фрукты. Однако, в отличие от львов, она спешит не подпускать к себе человека — жестокость предыдущего хозяина дает о себе знать.


— Без слез нельзя было смотреть на этих бедняг, в каких ужасных условиях они находились, —  говорит встречающая нас директор благотворительного фонда Анжела Макарова. – Мы очень рады, что сотрудникам полиции удалось спасти животных от таких людей.

Отойти от шока не удалось пока и африканской пуме, которая до сих пор не может адаптироваться к новой среде. Дикая кошка, зажавшись в угол, пока отказывается идти на контакт. По предварительным данным, несмотря на внушительный размер, она тоже еще совсем кроха. Специалисты уверены, что ей не больше восьми месяцев. 

— Уже на днях мы установим ей новый подвесной вольер, чтобы она чувствовала себя спокойней. Также мы планируем заменить клетки на более просторные львятам и мартышке, планирует свои хлопоты Анжела Макарова. 

Куда отправятся дальше экзотические животные, пока неизвестно. Однако точно понятно, что они больше никогда не окажутся жертвами человеческой жестокости и жажды наживы.

 Как минимум три недели животные пробудут у нас на карантине. Сотрудники ветеринарной службы должны их еще раз осмотреть и сделать все необходимые прививки. Дальше планируется отдать животных в заповедник или любой другой фонд, который сможет обеспечить им спокойную и подобающую жизнь. 

К слову, узнав об экзотических  животных, волею судьбы оказавшихся в Волгограде, в "Дино" уже начали звонить с просьбами об их продаже. 

 Некоторые обеспеченные волгоградцы уже пытались у нас выкупить редкого новогвинейского голубя, который стоит около 250 тысяч долларов,  говорит Анжела Макарова.  Мы на данное предложение, конечно же, ответили отказом. 

Тут стоит добавить, что и пума, и львята, и венценосный голубь находятся под защитой международной конвенции. 


Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали грузовой фургон, в котором находились раненные измученные животные. Почти сутки бедолаги находились в пути в тесных клетках. После конфискации всех питомцев доставили в специализированную ветеринарную клинику для тщательного осмотра и оценки состояния здоровья. Уже к вечеру их перевезли в питомник «Дино», находящийся в поселке Вторая Пятилетка в Среднеахтубинском районе.


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