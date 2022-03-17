Конфискованных львят, пуму, зеленую мартышку и новогвинейского голубя, которых нелегально перевозил по территории Волгоградской области житель Карачаево-Черкесии, временно поселили в приюте для животных «Дино» под Волгоградом. Как стало известно ИА «Высота 102», сейчас животные находятся под присмотром специалистов благотворительной организации.





После осмотра в ветеринарной клинике настрадавшихся в дороге животных перевезли в питомник «Дино», находящийся в поселке Вторая Пятилетка в Среднеахтубинском районе. Сейчас малышам ничего не угрожает. Они находятся под чутким наблюдением работников приюта.





Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали грузовой фургон, в котором находились раненные измученные животные . Почти сутки бедолаги находились в пути в тесных клетках, после всех питомцев доставили в специализированную ветеринарную клинику для тщательного осмотра и оценки состояния здоровья.





Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.