







Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор пятерым гражданам за участие в запрещенной Верховным Судом РФ организации «Свидетель Иеговы в России». Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, осужденные за организацию экстремистской деятельности фигуранты уголовного дела обжаловали вынесенный приговор и просили оправдать их по предъявленному обвинению.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер назначенного им наказания, - сообщила Вальковская.

Напомним, религиозная организация «Свидетели Иеговы» была ликвидирована в России в апреле 2017 года по решению Верховного суда РФ. Однако, как установил Тракторозаводский районный суд, пятеро волгоградцев продолжили деятельность районной ячейки, но с соблюдением строгой конспирации, и вербовку новых членов. На заседании выяснилось, что последователи этого религиозного учения призывали членов своей организации разорвать отношения с родными, которые не разделяли их взглядов, не признавать государственные органы, а также продолжали организовывать собрания и собирать финансовые средства под видом пожертвований на продолжение осуществления экстремистской деятельности. За два года они собрали более 140 тысяч рублей. К слову, подсудимые свою вину в предъявленном обвинении не признали, заявив, что «веру запретить нельзя».

Суд приговорил двоих человек - Егозаряна И.А. и Мельника С.Н. - к 6 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Осипов В.И. и Пересунько Д.П. осуждены на 6 лет 3 месяца колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Рогозин В.А. приговорен к 6 годам 5 месяцам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 3 месяца.

Приговор вступил в законную силу.



