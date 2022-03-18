Расследования

Суд в Волгограде оставил в колонии пятерых последователей Свидетелей Иеговы

Расследования 18.03.2022 13:59
18.03.2022 13:59



Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор пятерым гражданам за участие в запрещенной Верховным Судом РФ организации «Свидетель Иеговы в России». Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, осужденные за организацию экстремистской деятельности фигуранты уголовного дела обжаловали вынесенный приговор и просили оправдать их по предъявленному обвинению.
- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер назначенного им наказания, - сообщила Вальковская. 
Напомним, религиозная организация «Свидетели Иеговы» была ликвидирована в России в апреле 2017 года по решению Верховного суда РФ. Однако, как установил Тракторозаводский районный суд, пятеро волгоградцев продолжили деятельность районной ячейки, но с соблюдением строгой конспирации, и вербовку новых членов. На заседании выяснилось, что последователи этого религиозного учения призывали членов своей организации разорвать отношения с родными, которые не разделяли их взглядов, не признавать государственные органы, а также продолжали организовывать собрания и собирать финансовые средства под видом пожертвований на продолжение осуществления экстремистской деятельности. За два года они собрали более 140 тысяч рублей. К слову, подсудимые свою вину в предъявленном обвинении не признали, заявив, что «веру запретить нельзя».
Суд приговорил двоих человек - Егозаряна И.А. и Мельника С.Н. - к 6 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. 
Осипов В.И. и  Пересунько Д.П. осуждены на 6 лет 3 месяца колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.
Рогозин В.А. приговорен к 6 годам 5 месяцам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 3 месяца.
Приговор вступил в законную силу.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
18.03.2022 15:11
Расследования 18.03.2022 15:11

0
Далее
Расследования
18.03.2022 12:28
Расследования 18.03.2022 12:28

0
Далее
Расследования
17.03.2022 21:09
Расследования 17.03.2022 21:09

0
Далее
Расследования
17.03.2022 16:44
Расследования 17.03.2022 16:44

0
Далее
Расследования
17.03.2022 16:23
Расследования 17.03.2022 16:23

0
Далее
Расследования
17.03.2022 11:55
Расследования 17.03.2022 11:55

0
Далее
Расследования
17.03.2022 10:22
Расследования 17.03.2022 10:22

0
Далее
Расследования
16.03.2022 17:10
Расследования 16.03.2022 17:10

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:33
Расследования 16.03.2022 12:33

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:18
Расследования 16.03.2022 12:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 11:18
Расследования 16.03.2022 11:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 10:49
Расследования 16.03.2022 10:49

0
Далее
Расследования
15.03.2022 17:42
Расследования 15.03.2022 17:42

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:06
Расследования 15.03.2022 16:06

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:03
Расследования 15.03.2022 16:03

0
Далее

Лента новостей

15:11
Волгоградец насмерть забил знакомого металлической трубойСмотреть фотографии
14:49
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить транслировать угрозы россиянам на YouTubeСмотреть фотографии
14:45
Звёздная битва за «Здоровое питание школьников» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:18
Валерия Кроман второй раз стала главой Центрального района ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Бочаров призвал на помощь представителей федеральных ведомств и силовиковСмотреть фотографии
13:59
Суд в Волгограде оставил в колонии пятерых последователей Свидетелей ИеговыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде заявили об отсутствии критических перебоев с прокладкамиСмотреть фотографии
13:03
Налоговые органы советуют волгоградцам следить за долгами по SMSСмотреть фотографии
12:32
Бочаров встретится с руководителями волгоградских подразделений федеральных ведомствСмотреть фотографии
12:28
Волгоградские полицейские вскрыли аферу с продажей дорогих автозапчастейСмотреть фотографии
12:08
«Его знали все бабушки»: в Волгоградской области простятся с погибшим в страшном ДТП соцработникомСмотреть фотографии
12:02
Погибшего на Украине уроженца Волгоградской области представили в Ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Росприроднадзор хочет найти хозяина изъятых в Волгограде экзотических животныхСмотреть фотографии
11:01
Пенсионерка из Волжского отсудила у «Радежа» 300 тысяч за перелом бедраСмотреть фотографии
11:00
Волгоградское УФАС отправило 29 угрожающих писем продавцам продуктовСмотреть фотографии
10:57
KION покажет волгоградским зрителям новый сериал Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливостьСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы устали от масочного режимаСмотреть фотографии
10:34
Авто с уснувшим водителем вылетело с дороги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа активизируют работу по развитию зеленого фондаСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде на месте 23 аварийных двухэтажек вырастут высоткиСмотреть фотографии
09:24
В Волгоградской области браконьера поймали за разделкой туши косулиСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде из-за «Крымской весны» перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
09:02
Волгоградцы активнее взялись за свое здоровье после первого года пандемииСмотреть фотографии
09:01
Чиновники назвали проблемные объекты нацпроектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
В Волгоградской области сократилось количество вакансийСмотреть фотографии
08:31
На север Волгоградской области пришли морозыСмотреть фотографии
08:15
В шести районах Волгограда 18 марта отключат светСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде забуксовал процесс по делу организатора многомиллионной аферыСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде пройдут автопробег и концерт "Крымская весна"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 