Экономика

«С сахаром и прокладками проблем нет»: в правительстве РФ призвали население успокоиться

Экономика 17.03.2022 13:59
17.03.2022 13:59


В правительстве РФ прокомментировали ситуацию, связанную с повышенным спросом на социально значимые товары. В частности, сообщает ИА «Высота 102», заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что с сахаром в стране «нет никаких проблем». 

- Наши производители производят его в достаточном количестве. И с учётом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией, - пояснил он.

- Проведу параллели с 2020 годом ковидным. Тогда тоже было много вопросов по поводу различных продуктов питания. И ажиотажный спрос в тот период был намного больше, чем сейчас. То есть он был на все категории продуктов питания. Не только сахар, не только гречка, не только мука, но и мясо, курица, рыба, консервы – сметалось всё. И при этом мы не видели пустых полок. Таким образом, и правительство, и производители, и торговля, российский ритейл доказали свою состоятельность и способность обеспечить население всеми необходимыми продуктами питания без перебоев, - продолжил Виктор Евтухов.

- То же самое и сейчас. Да, мы видим повышенный спрос на сахар и соль, практически две позиции, которые сегодня в таком тренде. Но при этом надо сказать, что, к сожалению, те перебои, которые возникают, связаны с тем, что в крупном ритейле, который составляет порядка 40% российского рынка, было принято решение о предельно допустимой наценке на этот продукт не более 5%. Такую же торговую политику проводят и российские производители. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где, в общем, никаких проблем с пустыми полками под сахар нет. И ситуация сложилась таким образом, что домохозяйства сегодня закупают продукты впрок, то есть уже, по нашим расчётам, закупили не на месяц, не на два, а, может быть, даже на полгода, - продолжил замминистра.

- С одной стороны, мы понимаем население. Конечно, есть тревожность. С другой стороны, этой ситуацией воспользовались перекупщики. То есть предприниматели приезжают в торговые сети и закупают (то есть закупали, сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того чтобы хватило сахара всем, кто за ним приходит), закупали продукцию тоннами, увозили в свои торговые небольшие помещения и там перепродавали уже с наценкой. Вчера Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своём выступлении сказал, что все существующие логистические и иные проблемы должны быть решены, но при этом не должно быть никакого ручного вмешательства в потребительские цены на российском рынке. И обеспечение населения товарами должно быть покрыто за счёт нормального достаточного предложения, - комментирует Виктор Евтухов.

- Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно. Думаю, что нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни.

Также замминистра утверждает, что запасов предметов женской гигиены и подгузников в сетях сделано на два-три месяца. Кроме того, по его словам, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже на период до трёх месяцев. 

— То есть и здесь нет никакого риска, что будет дефицит. А то, что где-то появляются опустевшие полки – здесь вопросы логистики, перестройки цепочек поставок. Это действительно существует. В этих товарах есть импортная составляющая, поэтому для того, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется определённое время. Но ещё раз говорю, эти производства, которых у нас сегодня очень и очень много (по предметам гигиены более 15 заводов работают на территории Российской Федерации), естественно, всегда делают закупку сырья, которое покупают за границей, заранее. Как я уже сказал, сырья сегодня закуплено на три месяца работы вперёд, то есть у нас запасов фактически, получается, на шесть месяцев минимум. Но естественно, никто не сокращает закупки, никто не отменяет поставки. Если какие-то поставщики отказываются, то находятся другие, которые с удовольствием готовы поставить необходимое сырьё на российский рынок. Плюс у нас этот продукт довольно высоко локализован, поэтому, ещё раз говорю, в этом проблем не будет. То же самое по бытовой химии. Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности. Поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы – бытовая химия всегда будет на полках, —  заверил федеральный чиновник.

Сегодня же в ФАС РФ заявили о начале проверок  участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия, подчеркнули в ведомстве,  затронут не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.

ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно примет меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы будут передаваться органам прокуратуры Российской Федерации, заявили в антимонопольном органе. 

Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало об ажиотажном спросе на сахар. Этот продукт питания сложно найти в магазинах, кроме того, по свидетельствам волгоградцев, в некоторых торговых точка цены на него выросли почти в два раза. 

На фото: еще недавно полки в магазинах были забиты сахаром. 

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