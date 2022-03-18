Чиновники назвали проблемные объекты нацпроектов в Волгоградской области

Волгоградской области не достигнуты целевые показатели по четырем нацпроектам. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила накануне на заседании облдумы Галина Борисевич, начальник управления проектной деятельности аппарата губернатора Волгоградской области, проанализировавшая достижения и проблемы реализации нацпроектов в регионе с 2019 года.

В частности, такая ситуация сложилась при реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». Не удалось выполнить показатели по увеличению продолжительности жизни, так как смертность в регионе в прошлом году превысила запланированные показатели. Виной тому стал коронавирус, пояснила Галина Борисевич. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» не были достигнуты целевые индикаторы по необходимому для региона количеству медицинских кадров – врачей, фельдшеров и медсестер.

Также были зафиксированы случаи нарушения сроков строительства капитальных объектов по нацпроекту «Жилье». Речь идет о строительстве ФОК на ул. Гамзатова в Волгограде, двух детских садов – в Волжском и в Михайловке, а также водозабора в селе Горный Балыклей в Дубовском районе Волгоградской области. Причиной отставания от графика стало еще прошлогоднее подорожание строительных материалов. В зоне риска оказался и проект «Экология». Как пояснила Галина Борисевич, исправить ситуацию в этой сфере может строительство мусороперерабатывающего комплекса, который решит проблему свалок.

При этом реализация остальных нацпроектов идет по плану. Депутат Руслан Шарифов, впрочем, усомнился в реальности приведенных Галиной Борисевич данных по поводу количества жителей региона, занимающихся спортом. Так, из доклада начальника управления проектной деятельности аппарата губернатора следовало, что таких жителей в возрасте от 3 до 79 лет в регионе насчитывается 1 миллион 120 тысяч. Депутат заявил, что эти данные вряд ли соответствуют действительности и привел другие цифры – так, по его словам, в прошлом году в расчете на 1 тысячу человек количество умерших в 11 раз превысило количество рожденных, и, по его мнению, эти данные входят в противоречие с количеством занимающихся спортом. Руслан Шарифов также выразил недовольство работой комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, которую Галина Борисевич отказалась обсуждать, лишь уточнив, что в докладе о реализации нацпроектов используются официальные статистические данные.

Между тем, в настоящее время и на федеральном уровне, и в регионе идет работа по оценке рисков и угроз при выполнении нацпроектов в условиях санкционных ограничений. В первую очередь, проблемные моменты возникают в сфере ценообразования на стройматериалы, в импортозамещении, а также в области информационных технологий в здравоохранении.

Справка. Реализация нацпроектов в Волгоградской области стартовала в начале 2019 года. К 2024 году на эти цели в регионе должно быть потрачено 198 миллиардов рублей и возведено 1104 объекта. Волгоградская область по достигнутым показателям является первой в ЮФО, а также входит в десятку лучших регионов РФ.

Фото с сайта администрации Волгоградской области: ФОК в Дзержинском районе Волгограда должны были достроить в конце прошлого года.