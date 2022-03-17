Очередное заседание облдумы началось в Волгограде с минуты молчания

В Волгограде сегодня, 17 марта, проходит заседание Волгоградской областной думы. Как сообщают корреспонденты ИА "Высота 102", началось оно с минуты молчания в память о погибших российских военнослужащих, мирных жителей Донбасса и Украины.

— Сегодня решается не только судьба Донецкой и Луганской народных республик, судьба нашей страны, безопасности ее рубежей, но и судьба всего мира. Проведение специальной военной операции на Украине – непростое, но вынужденное политическое решение, принятое Президентом Российской Федерации в целях оказания помощи республикам Донбасса, а также для защиты России от внешней угрозы, — подчеркнул спикер облдумы Александр Блошкин, открывая заседание. — Ответная реакция недружелюбного запада не заставила себя ждать. В отношении нашего государства введены экономические санкции, предприняты попытки создания условий всесторонней изоляции России от остального мира, развернута широкомасштабная агрессивная информационная компания. Вместе с тем мы видим единение всего российского общества, во всех регионах страны люди демонстрируют свою солидарность с решением Президента России, оно находит всестороннюю поддержку соотечественников.

Блошкин отметил, что в условиях современных реалий президентом, кабмином и Федеральным Собранием принимаются оперативные меры, направленные на стабилизацию экономики страны, решение бюджетных, налоговых, экономических и социальных вопросов. Волгоградский регион, по словам спикера, также активно включился в этот процесс: создан оперативный штаб по укреплению устойчивости экономики в условиях ограничений, штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости и другие рабочие группы.

— Уверен, принимаемые меры позволят нам не только устоять против введенных санкций, но и подняться на качественно новый уровень жизни, когда мы будем полностью самостоятельны и экономически независимы, — подчеркнул спикер облдумы.

Сегодня волгоградские депутаты планируют рассмотреть больше 10 вопросов, будет принят ряд постановлений, в том числе о назначении председателя региональной контрольно-счетной палаты, об изменениях в составе комиссии по формированию Молодежного парламента субъекта, о назначении на должности мировых судей Волгоградской области и др.