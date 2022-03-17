В Волгограде безработный юноша потерял последнее из-за женщин









Полицейские ищут мошенника, который обманут на 9 тысяч рублей 23-летнего жителя Волгограда. Как сообщили в УМВД России по Волгограду, безработный молодой человек решил воспользоваться объявлением об оказании интимных услуг. В телефонном разговоре неизвестный мужчина пообещал доставить юноше жриц любви, но только после предоплаты. Перечисленных 9 тысяч рублей оказалось недостаточно. Ему снова позвонили и попросили еще оплатить дополнительную страховку, однако молодой человек отказался это делать. После этого незнакомец на связь больше не выходил, а связаться с ним по тому же номеру телефона больше не удалось. Тогда обманутый волгоградец обратился в полицию.



