Водитель из Дагестана едва не сгорел в машине на трассе Москва-Волгоград

Происшествия 17.03.2022 10:25
17.03.2022 10:25
Иномарка сгорела на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области, водителю чудом удалось спастись. Как сообщили в региональном главке МВД, в Новониколаевском районе в аварию попал автомобиль Skoda, которым управлял 36-летний житель Дагестана. Мужчина ехал из Москвы в сторону Волгограда и на 686 км трассы не справился с управлением. В результате иномарка съехала в правый кювет по ходу движения и загорелась. Водителю удалось покинуть машину, он не пострадал. Автомобиль полностью уничтожен огнем.
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