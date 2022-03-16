Неизвестные в Волгоградской области сожгли ночью фермерскую Toyota

В Волгоградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Суровикинском районе. Как стало известно ИА "Высота 102", ночью там неизвестные подожгли пикам, принадлежащий местному фермеру.

Пожар произошел в хуторе Лысов уже в третьем часу ночи. Иномарка Toyota Hilux принадлежала главе крестьянско-фермерского хозяйства и была припаркована возле его дома. С момента возгорания до полной ликвидации пожара прошло 50 минут, за это время пикап выгорел дотла.

— Предварительная причина возгорания - поджог, — прокомментировали происшествие информагентсву в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются личности злоумышленников.