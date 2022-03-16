Происшествия

Неизвестные в Волгоградской области сожгли ночью фермерскую Toyota

Происшествия 16.03.2022 09:50
16.03.2022 09:50


В Волгоградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Суровикинском районе. Как стало известно ИА "Высота 102", ночью там неизвестные подожгли пикам, принадлежащий местному фермеру. 

Пожар произошел в хуторе Лысов уже в третьем часу ночи. Иномарка Toyota Hilux принадлежала главе крестьянско-фермерского хозяйства и была припаркована возле его дома. С момента возгорания до полной ликвидации пожара прошло 50 минут, за это время пикап выгорел дотла. 

— Предварительная причина возгорания - поджог, — прокомментировали происшествие информагентсву в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются личности злоумышленников. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Происшествия
15.03.2022 11:31
Происшествия 15.03.2022 11:31

0
Далее
Происшествия
15.03.2022 10:57
Происшествия 15.03.2022 10:57

0
Далее
Происшествия
15.03.2022 10:48
Происшествия 15.03.2022 10:48

0
Далее
Происшествия
15.03.2022 10:41
Происшествия 15.03.2022 10:41

0
Далее
Происшествия
15.03.2022 10:27
Происшествия 15.03.2022 10:27

0
Далее
Происшествия
15.03.2022 09:17
Происшествия 15.03.2022 09:17

0
Далее
Происшествия
14.03.2022 16:58
Происшествия 14.03.2022 16:58

0
Далее
Происшествия
14.03.2022 12:53
Происшествия 14.03.2022 12:53

0
Далее
Происшествия
14.03.2022 10:31
Происшествия 14.03.2022 10:31

0
Далее
Происшествия
14.03.2022 09:48
Происшествия 14.03.2022 09:48

0
Далее
Происшествия
14.03.2022 09:34
Происшествия 14.03.2022 09:34

0
Далее
Происшествия
13.03.2022 20:58
Происшествия 13.03.2022 20:58

0
Далее
Происшествия
13.03.2022 10:13
Происшествия 13.03.2022 10:13

0
Далее
Происшествия
12.03.2022 13:01
Происшествия 12.03.2022 13:01

0
Далее
Происшествия
12.03.2022 11:25
Происшествия 12.03.2022 11:25

0
Далее

Лента новостей

10:49
Волгоградские УК тайно проверяют на причастность к рейдерствуСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области стали больше производить масла и мясаСмотреть фотографии
10:23
ВКонтакте планирует воскресить мессенджер ICQСмотреть фотографии
09:53
Стал известен продавец квартиры за 4 миллиона рублей для мэрии МихайловкиСмотреть фотографии
09:50
Неизвестные в Волгоградской области сожгли ночью фермерскую ToyotaСмотреть фотографии
09:24
Контрактники прошли интенсивную подготовку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде сотни домов и СНТ останутся 16 марта без светаСмотреть фотографии
08:58
На жителя Волгоградской области заведут дело за рыбалку с лодки со спиннингомСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области пособие по погребению увеличили на 546 рублейСмотреть фотографии
21:47
В Волгоградской области начнут выпускать уходовую косметику и зубную пастуСмотреть фотографии
21:22
Очередная вьюга ожидается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:53
Росгидромет спрогнозировал, каким будет половодье в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
Дачников на острове в Волгограде отправили выкидывать мусор на материкСмотреть фотографии
19:32
Вожделенный сахар робко возвращается на полки магазинов в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:22
Расклейщиц антивоенных листовок в Волгограде осудили по новой статьеСмотреть фотографии
18:07
Новый председатель Дзержинского райсуда Волгограда приступил к работеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде банк требует со скандального подрядчика фонда капремонта 11 млн рублейСмотреть фотографии
17:42
Покалеченный на работе житель Волгограда через 32 года дождался новое автоСмотреть фотографии
17:28
Зампрокурора Санкт-Петербурга Чубыкина перевели в ВолгоградСмотреть фотографии
16:48
Волгоградцы требуют введения талонов на сахарСмотреть фотографии
16:46
В парках Волгограда станет лучше, чем в ЕвропеСмотреть фотографии
16:43
Аналитики: дефицит автомобилей усилится на российском рынкеСмотреть фотографии
16:06
Избившего ребенка около «Волгоград Арены» волжанина отправили в колониюСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области двоих мужчин осудили на 17 лет за 70 кг марихуаныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
О лайках, Боге и вине: последнее слово Мелконяна в суде было в стихах и прозеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Козлам в Волгоградской области угрожает новая чумаСмотреть фотографии
14:19
«Так как ведется видеокамера»: Анна Мелконян отказалась от последнего слова на судеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
В Волгограде судебный пристав с подельниками нажились на квартирах умерших пенсионеровСмотреть фотографии
13:38
В «Северсталь канаты» опровергают продажу здания завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:03
Евросоюз отлучил россиян от роскошиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 