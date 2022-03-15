ВТБ: клиенты размещают на депозитах три четверти своих средств

Экономика 15.03.2022 18:56 Новости компаний
15.03.2022 18:56 Новости компаний
С 28 февраля, после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, ВТБ привлек в классические сберегательные продукты свыше 4 трлн рублей средств клиентов. 75% из них пришлось на срочные вклады и 25% - на накопительные счета.
Всего за две недели марта клиенты ВТБ оформили более 2 млн новых продуктов, из которых около 70% пришлось на накопительные счета и 30% - на депозиты.
По оценке экспертов ВТБ, вклады выступают как основной продукт для размещения накоплений, позволяя зафиксировать высокую ставку на весь срок и получить максимальную доходность. На накопительные счета клиенты вносят временно свободные деньги, которые планируется держать «под рукой» и которыми можно расплачиваться в любой момент.
Порядка 80% накопительных счетов и свыше 60% вкладов сейчас открываются онлайн. Сейчас базовая ставка по накопительному счету «Сейф» ВТБ составляет 21% - таким образом, доходность достигает уровня депозитов, при этом инструмент позволяет гибко распоряжаться деньгами. Ставка по рублевым депозитам в ВТБ на сегодняшний день также составляет более 20% и остается одной из самых выгодных на рынке.
Реклама
В Волгоградской области начнут выпускать уходовую косметику и зубную пасту15.03.2022 21:47
Экономика 15.03.2022 21:47
Вожделенный сахар робко возвращается на полки магазинов в Волгограде15.03.2022 19:32
Экономика 15.03.2022 19:32
Аналитики: дефицит автомобилей усилится на российском рынке15.03.2022 16:43
Экономика 15.03.2022 16:43
Телевизоры Sber – новая линейка «умных» устройств от Сбера и М.Видео — Эльдорадо15.03.2022 13:14
Экономика 15.03.2022 13:14
Волгоградский «КАУСТИК» в два раза увеличил платежи в бюджет15.03.2022 12:59
Экономика 15.03.2022 12:59
Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно15.03.2022 12:51
Экономика 15.03.2022 12:51
Банк «Открытие» проведет вебинар по продажам для компаний МСБ15.03.2022 11:42
Экономика 15.03.2022 11:42
СберБанк продлит срок действия банковских карт15.03.2022 09:44
Экономика 15.03.2022 09:44
Интернет-магазин Wildberries работает с перебоями второй день подряд15.03.2022 08:47
Экономика 15.03.2022 08:47
ВТБ привлек на вклады и накопительные счета 4 трлн рублей14.03.2022 21:05
Экономика 14.03.2022 21:05
Волгоградцы обеспокоены пропажей крепкого алкоголя с полок супермаркетов14.03.2022 18:46
Экономика 14.03.2022 18:46
ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям14.03.2022 13:51
Экономика 14.03.2022 13:51
Банк «Открытие» запускает акцию по льготному расчетно-кассовому обслуживанию малого и среднего бизнеса14.03.2022 12:33
Экономика 14.03.2022 12:33
ВТБ сохраняет льготный период по кредитным картам на уровне 110 дней14.03.2022 12:02
Экономика 14.03.2022 12:02
Маслоэкстракционный завод под Волгоградом останется без американских инвестиций12.03.2022 15:36
Экономика 12.03.2022 15:36
Реклама