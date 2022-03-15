Экономика

Аналитики: дефицит автомобилей усилится на российском рынке

Экономика 15.03.2022 16:43
15.03.2022 16:43


В ближайшие месяцы дефицит новых машин усилится на российском автомобильном рынке, в том числе в волгоградских автосалонах. К такому выводу пришли эксперты сегмента на основе статистики Ассоциации Европейского Бизнеса по продажам новых автомобилей в феврале 2022 года.

Сильнее всего в предыдущем месяце упали продажи отечественных Lada (-21%) из-за проблем с поставками комплектующих, Volkswagen (-18%) и Skoda (-23%) – причиной стало прекращение поставок иномарок в автосалоны. При этом среди европейских автомобильных брендов Renault даже показал небольшой прирост в объемах продаж (+2%). Устойчивыми остались продажи корейских машин Kia и Hyundai, продажи которых упали на 9% и 1% соответственно. Проседающие на рынке марки стремительно замещают китайские бренды Haval (+65% в феврале), Chery (+45%) и Geely (+82%).

Наиболее популярными автомобилями среди россиян и волгоградцев в феврале стали корейские Kia Rio, продажи которой упали на 10% в предыдущем месяце, Hyundai Solaris, который прибавил 31%, и отечественная Lada Vesta. Последняя рискует вылететь из топ-3 после потерь 18% объемов продаж в феврале. Сложности с поставками импортных комплектующих могут усугубить ситуацию.

По прогнозам аналитиков, к лету корейские и китайские марки машин могут занять более 50% от автомобильного рынка России, если ситуация продолжит развиваться по пессимистичному сценарию. Если поставки западных брендов будут возобновлены, то доля «корейцев» и «китайцев» в России уменьшится до 40-45%.

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