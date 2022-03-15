Телевизоры Sber – новая линейка «умных» устройств от Сбера и М.Видео — Эльдорадо





Сбер и М.Видео-Эльдорадо представили на российском рынке телевизоры под брендом Sber, работающие на операционной системе Салют ТВ с виртуальными ассистентами от Сбера, которые обеспечивают голосовое управление устройством. Производство и дистрибуцию новых доступных ТВ взяла на себя Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.Видео»).

В сетях ««М.Видео», «Эльдорадо», а также на СберМегаМаркете уже доступны четыре модели телевизоров с безрамочным дизайном и качеством изображения 4K UHD с диагоналями 43”, 50”, 55”, 65” по цене от 32 999 рублей, открывающие простой доступ к множеству сервисов экосистемы Сбера – от онлайн-кинотеатра до заказа еды с большого экрана.





Салют, Sber

Телевизоры Sber позволяют не только подключать спутниковые и антенные телеканалы, но и также смотреть их во встроенном онлайн-сервисе, где 20 каналов доступны бесплатно. Большую коллекцию фильмов и сериалов можно найти в Okko и популярных онлайн-кинотеатрах – IVI, Wink, more.tv, KION, Смотрим, приложении «Первого» и других, либо включить видео из интернета. На телевизорах Sber можно также слушать музыку благодаря сервису СберЗвук. Отличное звучание обеспечат динамики с расширенным диапазоном частот, а также поддержка Dolby Digital +.

Управлять устройствами можно с помощью пульта из комплекта и через виртуальный пульт в приложении Салют. При этом телевизоры Sber полностью адаптированы для голосового управления благодаря виртуальным ассистентам Салют. Достаточно отдать команду в пульт — и ассистенты включат нужный телеканал или фильм, ответят на любой вопрос, покажут новости, расскажут, какая погода за окном, и даже помогут найти информацию в интернете.





Больше чем просто телевизор

В телевизорах Sber есть встроенный браузер, что позволяет использовать их и для «сёрфинга» в интернете. Запрос можно сделать голосом, а удобство навигации обеспечит виртуальный пульт в приложении Салют благодаря режимам трекпада и аэромыши.

Sber окажется и настоящим помощником в быту: с большого экрана можно заказывать продукты и еду через сервисы Самокат и Delivery Club. Ассистенты Салют помогут даже с записью в салон красоты или к врачу. Достаточно задать соответствующий запрос и выбрать услугу, дату и время визита. Ассистент сам позвонит в организацию, а затем пришлёт уведомление [1].

С ассистентами Салют также легко настроить управление умным домом Sber и партнёров и даже создавать сценарии их работы в одноимённом приложении. Например, можно создать команду «Салют, я ушёл!», по которой выключится весь свет в доме, обогреватель. Уже сейчас подключать можно лампочки, розетки, светодиодные ленты, реле и кондиционеры.





Для всей семьи

В каталоге доступно более 1000 приложений на любой вкус — от обучающих кулинарии до фитнеса и игр. Для любителей более серьёзных игр предустановлен сервис облачного гейминга SberPlay. С ним можно без мощного компьютера или консоли играть в тысячи требовательных ПК-игр. Подключить к ТВ можно практически любой контроллер или воспользоваться его виртуальной версией в приложении Салют.

В телевизорах Sber найдётся и масса развлечений для юных пользователей: интерактивных игр и приложений, образовательных видео и аудио, сказок, стихов, колыбельных, мультфильмов. За безопасность отвечает «Детский режим», который включается в приложении Салют и блокирует платежи и весь «взрослый» контент.





[1] На 15.03.2022 функция «Дуэт» реализована на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Рязанской, Калужской, Нижегородской, Орловской, областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Псковской, Белгородской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Воронежской, Пензенской, Калининградской, Тамбовской, Курской, Брянской, Липецкой, Смоленской, Новгородской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Архангельской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Волгоградской области, Республики Карелия, Ульяновской, Ростовской, Самарской областей, Республики Калмыкия. О дальнейшем расширении географии работы сервиса компания SberDevices сообщит дополнительно.

SberDevices — компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания также фокусируется на создании умных устройств с виртуальными ассистентами семейства Салют для конечных потребителей и корпоративных клиентов.

Ассистенты Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Ассистенты могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать продукты, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, так и на смарт-устройствах Sber, а также устройствах под управлением ОС Салют ТВ. Семейство ассистентов создано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта и проектированием умных устройств.



















