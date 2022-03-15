Пригородная маршрутка протаранила Uber на окраине Волжского

Пассажир такси Uber в Волжском пострадал в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen Polo и маршрутки №102 «Заплавное – Волжский». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 35-летнего волжанина увезли в больницу с травмой.
Авария произошла по вине 57-летнего водителя маршрутного такси. На въезде в Волжский он не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди иномарки, за рулем которой был 65-летний местный житель, и врезался ей в багажник. Оба водителя и пассажиры маршрутки не пострадали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.