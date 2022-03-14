Волгоградцы обеспокоены пропажей крепкого алкоголя с полок супермаркетов



Полки с крепкими спиртными напитками значительно поредели в гипер- и супермаркетах Волгограда. Крепкий алкоголь практически закончился в магазине «Покупочка» возле остановки ЦПКиО, сократилось количество этого товара и в гипермаркете «Перекресток» в ТРК «Мармелад», сообщили читатели ИА «Высота 102».

– Возможно, продавцы просто не успели выставить бутылки на замену купленным в выходные дни, – рассуждают волгоградцы. – Но всё же алкоголь – не сахар и не мука, не жизненно необходимые продукты, вокруг которых образовался ажиотаж. Однако странно, что в совершенно разных торговых сетях такое замечено явление. При этом полки с винами и слабоалкогольными напитками загружены как обычно.

Впрочем, в сети супермаркетов «Красное&Белое», специализирующейся на торговле спиртными напитками, товара на полках предостаточно, уверяют горожане. Однако в этих магазинах уже прошла первая волна повышения цен – на отдельные позиции подорожание составило до 200 рублей.

В компании Luding Group, которая является одним из крупнейших российских импортёров вина и крепкого алкоголя, в ответ на редакционный запрос сообщили, что поставки продолжаются клиентам по всей России.

– Несмотря на рост стоимости комплектующих, увеличение логистических и прочих затрат, Luding Group сохраняет неизменными цены на вина российского производства для всех своих клиентов, – сообщил представитель компании Денис Боровик. – Цены на импортные вина, а также крепкие, слабоалкогольные и безалкогольные напитки скорректированы с учётом изменения курса иностранной валюты к рублю.

Несмотря на изменение макроэкономической и геополитической ситуации, импортёр продолжает контакты с иностранными поставщиками и российскими клиентами, подчеркнул Боровик.