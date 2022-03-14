Житель Волгограда обокрал гипермаркет «Леруа Мерлен»









Подозреваемого в краже из гипермаркета «Леруа Мерлен» задержали сегодня в Волгограде. По информации ИА «Высота 102», мужчина похитил дорогостоящий лазерный уровень, применяемый в строительстве. Стоимость похищенного составила порядка 20 тысяч рублей. О краже в полицию сообщили сотрудники гипермаркета.

Подозреваемого задержали росгвардейцы в ходе патрулирования территории в Советском районе Волгограда.

В управлении Росгвардии по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что патрульному экипажу поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов. Росгвардейцы прибыли на место происшествия, где установили, что посетитель гипермаркета украл измерительный прибор зарубежного производства и пытался скрыться. Задержанным оказался 32-летний ранее судимый житель Волгограда. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



