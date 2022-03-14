Происшествия

Житель Волгограда обокрал гипермаркет «Леруа Мерлен»

Происшествия 14.03.2022 16:58
14.03.2022 16:58



Подозреваемого в краже из гипермаркета «Леруа Мерлен» задержали сегодня в Волгограде. По информации ИА «Высота 102», мужчина похитил дорогостоящий лазерный уровень, применяемый в строительстве. Стоимость похищенного составила порядка 20 тысяч рублей. О краже в полицию сообщили сотрудники гипермаркета.
Подозреваемого задержали росгвардейцы в ходе патрулирования территории в Советском районе Волгограда.
В управлении Росгвардии по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что патрульному экипажу поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов. Росгвардейцы прибыли на место происшествия, где установили, что посетитель гипермаркета украл измерительный прибор зарубежного производства и пытался скрыться. Задержанным оказался 32-летний ранее судимый житель Волгограда. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.     

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