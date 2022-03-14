Житель Волгограда обокрал гипермаркет «Леруа Мерлен»

Происшествия 14.03.2022 16:58
14.03.2022 16:58
Подозреваемого в краже из гипермаркета «Леруа Мерлен» задержали сегодня в Волгограде. По информации ИА «Высота 102», мужчина похитил дорогостоящий лазерный уровень, применяемый в строительстве. Стоимость похищенного составила порядка 20 тысяч рублей. О краже в полицию сообщили сотрудники гипермаркета.
Подозреваемого задержали росгвардейцы в ходе патрулирования территории в Советском районе Волгограда.
В управлении Росгвардии по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что патрульному экипажу поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов. Росгвардейцы прибыли на место происшествия, где установили, что посетитель гипермаркета украл измерительный прибор зарубежного производства и пытался скрыться. Задержанным оказался 32-летний ранее судимый житель Волгограда. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Реклама
В Волгограде охотник за металлом ночью распотрошил жд вагон14.03.2022 12:53
Происшествия 14.03.2022 12:53
Фельдшер «скорой» в Волжском пострадала из-за невнимательного водителя14.03.2022 10:31
Происшествия 14.03.2022 10:31
Школу и лицей на юге Волгограда эвакуировали из-за угроз14.03.2022 09:48
Происшествия 14.03.2022 09:48
Ограбление алкомаркета «ПокупАлко» под Волгоградом попало на видео14.03.2022 09:34
Происшествия 14.03.2022 09:34
Один человек пострадал при сносе элеватора взрывом в Волгоградской области13.03.2022 20:58
Происшествия 13.03.2022 20:58
В Волгограде еще один водитель-трус сбил школьника и скрылся13.03.2022 10:13
Происшествия 13.03.2022 10:13
В Волгограде разыскивают трусливого водителя, сбившего ребенка12.03.2022 13:01
Происшествия 12.03.2022 13:01
Приехавшего на вызов фельдшера «скорой» избили в Волжском12.03.2022 11:25
Происшествия 12.03.2022 11:25
Лихач на внедорожнике сбил двух женщин на переходе в городе Волгоградской области12.03.2022 10:45
Происшествия 12.03.2022 10:45
Волгоградец заснул с тлеющей сигаретой и погиб в пожаре в Жилгородке12.03.2022 10:30
Происшествия 12.03.2022 10:30
Водитель троллейбуса в Волгограде прищемила дверьми руку 3-летнего малыша12.03.2022 10:03
Происшествия 12.03.2022 10:03
Оперативники нашли в доме волгоградца почти килограмм наркотиков12.03.2022 09:22
Происшествия 12.03.2022 09:22
Посетителей ТРЦ «Мармелад» экстренно эвакуировали в Волгограде11.03.2022 20:03
Происшествия 11.03.2022 20:03
Детскую хоккейную команду эвакуировали из застрявшего в снегу автобуса в Волгоградской области11.03.2022 15:34
Происшествия 11.03.2022 15:34
В Волгограде и области резко сократилось количество звонков от мошенников11.03.2022 12:01
Происшествия 11.03.2022 12:01
Реклама